48 tiếng ‘phá đảo’ bản đồ du lịch tại Hà Nam

Chỉ cách Hà Nội khoảng 45 phút đi ôtô, Hà Nam (thuộc tỉnh Ninh Bình) với hệ sinh thái trải nghiệm ngày càng đa dạng trở thành điểm hẹn cuối tuần hấp dẫn ở miền Bắc.

Nếu chỉ có 48 tiếng tại vùng đất di sản, du khách có thể tham khảo hành trình dưới đây để tận hưởng chuyến du ngoạn trọn vẹn từ sáng sớm đến khi thành phố lên đèn.

Ngày 1: Trải nghiệm tổ hợp thể thao, công viên nước và pháo hoa

Du khách có thể bắt đầu hành trình bằng buổi sáng đầy năng lượng tại Sun Sports City Ninh Binh - lựa chọn mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ. Công viên thể thao đa năng quy mô 22 ha sở hữu 58 sân tập chuyên nghiệp của 7 bộ môn gồm: Bóng đá, pickleball, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và chạy bộ kết hợp điền kinh cơ bản. Điểm nhấn không thể bỏ qua là cụm 41 sân pickleball có mái che, được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại, phù hợp để nhóm bạn hay gia đình cùng vận động.

Sun Sports City Ninh Binh với hệ thống 58 sân tập thuộc 7 bộ môn khác nhau.

Sau thời gian vận động, du khách hãy tự thưởng một bữa trưa đậm bản sắc địa phương. Bạn có thể chọn món bánh canh cá rô đồng ngọt thanh, thơm phức hoặc bánh cuốn Phủ Lý với lớp bánh mỏng mịn, ăn kèm chả nướng xém cạnh bên bát nước chấm đu đủ chua ngọt đặc trưng.

Vào buổi chiều, cái nóng nực của thời tiết sẽ được thổi bay khi bạn bước vào Sun World Ha Nam - công viên nước rộng hơn 19 ha lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước dân gian Bắc Bộ. Tại đây, mỗi thành viên trong gia đình sẽ tìm thấy niềm vui riêng với hơn 40 trò chơi và đường trượt hiện đại.

Sun World Ha Nam rộng hơn 19 ha với hơn 40 trò chơi và đường trượt hiện đại.

Du khách có thể trải nghiệm cảm giác mạnh với "Song làn siêu tốc" - làn trượt ống đua song song đầu tiên tại Đông Nam Á để thử cú bứt tốc nghẹt thở. Ngoài ra, bạn đừng quên ghé vịnh Thần Sóng - bể tạo sóng ngoài trời rộng 5.000m2 để thả mình vào làn nước mát lạnh. Nếu đến vào dịp cuối tuần, bạn còn được hòa mình vào chuỗi chương trình DJ sôi động, chiếu phim hay thưởng thức ẩm thực nướng ngay tại khuôn viên.

Khi màn đêm buông xuống, tâm điểm của cả chuyến đi sẽ hội tụ tại quảng trường Thời Đại thuộc đại đô thị Sun Urban City. Du khách không chỉ được check-in với biểu tượng trống Đọi Tam cao 32 m tỏa sáng bên dòng kênh Vua Lê, mà còn được thưởng thức show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam. Đây là bữa tiệc nghệ thuật miễn phí kết hợp hoàn hảo giữa nước, ánh sáng và âm nhạc.

Pháo hoa rực rỡ tại quảng trường Thời Đại.

Đặc biệt vào 21h30 mỗi tối thứ 7 hàng tuần, bầu trời Hà Nam sẽ bừng sáng bởi màn trình diễn pháo hoa, mang đến không khí lễ hội chỉ có tại hệ sinh thái Sun Group. Để kết thúc ngày đầu tiên, nhà hàng Caro ngay trong đô thị với kiến trúc làng quê Bắc Bộ sẽ là trạm dừng cho bữa tối ấm cúng.

Ngày 2: Chạm vào chiều sâu văn hóa

Buổi sáng ngày thứ hai là khoảng thời gian để tâm hồn lắng đọng. Bạn có thể ghé thăm chùa Long Đọi Sơn - ngôi chùa nghìn năm tuổi trên đỉnh núi Đọi với kiến trúc cổ kính, hoặc đền Trần Thương - ngôi đền thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Những điểm đến này không chỉ mang lại cảm giác bình yên, mà còn sở hữu không gian khoáng đạt, cảnh quan hài hòa, thích hợp để lưu lại bức ảnh ấn tượng.

Tiếp tục hành trình văn hóa, vào buổi chiều, du khách nên ghé thăm ngôi nhà cổ của cố nhà văn Nam Cao tại làng Đại Hoàng (làng Vũ Đại) - nơi khơi nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học hiện thực kinh điển. Tại đây, bạn sẽ được nghe câu chuyện về cuộc đời Nam Cao, các nhân vật có thật bước vào tác phẩm của ông, đồng thời thưởng thức món đặc sản cá kho Vũ Đại trứ danh.

Khách du lịch nên thưởng thức cá kho làng Vũ Đại.

Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình 48 tiếng là làng lụa Nha Xá, nơi được mệnh danh "Á hậu lụa" của đất Bắc. Bạn sẽ được nghe tiếng khung cửi gõ nhịp đều đặn, chứng kiến quy trình quay tơ, dệt lụa và nhuộm màu thủ công từ nghệ nhân lành nghề. Đây cũng là cơ hội để bạn chọn mua tấm lụa tơ tằm, những chiếc khăn hay đồ lụa để làm quà lưu niệm cho người thân trước khi lên xe di chuyển về Hà Nội.

Làng lụa Nha Xá được mệnh danh "Á hậu lụa" của đất Bắc.

Hà Nam giờ đây không còn là "trạm dừng chân" mà trở thành điểm đến hấp dẫn, hòa quyện giữa di sản văn hóa, tâm linh độc đáo cùng hệ sinh thái đẳng cấp. 48 tiếng tại Hà Nam là hành trình kết nối mạch lạc, đưa du khách đi từ phút giây thăng hoa thể chất, bùng nổ thị giác cho đến khoảng lặng bình yên trong tâm hồn.