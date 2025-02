4 trận động đất liên tiếp trong sáng nay tại Kon Tum

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 7/2, tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) liên tiếp xảy ra 4 trận động đất.

Các trận động đất trên có độ lớn 2,5-3,2. Trong đó, trận động đất đầu tiên cũng là trận động đất có độ lớn cao nhất xảy ra vào thời điểm 6 giờ 31 phút.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất trên.

Như vậy, từ đầu tháng Hai đến nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 9 trận động đất, có độ lớn từ 2,5 tới 3,4. Trong số này, có 8 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông. Trận động đất còn lại xảy ra tại khu vực huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Dù trận động đất xảy ra tại Chương Mỹ vào đêm 3/2 chỉ có độ lớn 2,6, song nhiều người dân ở khu vực ngoại thành vẫn cảm nhận được rung lắc.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, lãnh đạo Viện Vật lý Địa cầu cho biết các trận động đất xảy ra trong 7 ngày qua là khá nhỏ.

Trận động đất xảy ra tại huyện Chương Mỹ nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng - sông Lô - sông Chảy từng xảy ra động đất trong quá khứ.

Các trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới. Một số yếu tố liên quan đến động đất kích thích như mực nước hồ chứa, tốc độ tích nước hồ chứa, tổng lượng nước sẽ tác động đến động đất. Tuy nhiên, những ảnh hưởng này có thể diễn ra sau vài tháng, vài năm khi ngấm đủ xuống bên dưới.

Dự báo động đất ở khu vực huyện Kon Plông sẽ vẫn còn tiếp diễn và gây ảnh hưởng đến ở khu vực đông dân cư và công trình trọng điểm, nhất là vùng tâm chấn. Do đó, chính quyền địa phương cần cập nhật thông tin thường xuyên để đưa ra phương án thiết kế kháng chấn cho các loại công trình.

Theo quy định về “quy chế phòng, chống động đất, sóng thần,” ủy ban nhân dân các cấp khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần phải thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực; tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực.

Khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.