4 thí sinh xin dừng thi Miss Grand Vietnam

Sau vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024, bốn thí sinh xin dừng thi. Ban tổ chức cho biết các người đẹp gặp sự cố về sức khỏe nên không thể tiếp tục đồng hành.

Miss Grand Vietnam 2024 mới đây chính thức công bố thí sinh và thông báo về những thay đổi liên quan đến cuộc thi năm nay. Trong đó, đáng chú ý là việc ban tổ chức quyết định bỏ vòng bán kết.

Đại diện ban tổ chức cho biết muốn dồn nguồn lực cho đêm chung kết, diễn ra vào ngày 3/8 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Các người đẹp góp mặt trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2024. Ảnh: BTC.

Số lượng thí sinh bước vào chung kết cuộc thi có sự thay đổi. Bốn người đẹp gồm Mạc Huyền Trân; Nguyễn Hồng Ngọc; Phạm Thị Ngọc Trân và Nguyễn Thiên Thanh xin dừng thi vì lý do sức khỏe. Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 chỉ còn 36 người đẹp tham gia tranh tài.

Năm nay, nhiều gương mặt cũ tiếp tục thử sức tại sân chơi sắc đẹp này, có thể kể đến như Bùi Lý Thiên Hương, Phạm Thị Ánh Vương, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Nguyễn Thị Lệ Nam...

Ngoài những phần thi quen thuộc như trình diễn trang phục dân tộc, Best in Swimsuit, dàn thí sinh sẽ trải qua thử thách Grand Voice Award để tìm ra người đẹp có khả năng ca hát tốt. Song song đó, vòng thi Best Seller Award (lần đầu được áp dụng ở Miss Grand Vietnam) yêu cầu thí sinh nhanh nhẹn, tích cực livestream bán hàng, giống như format Miss Grand Thailand. Giải thưởng được tính dựa trên doanh số mà thí sinh thu vào cuối cuộc thi. Cô gái nào thắng vòng này sẽ có cơ hội tiến sâu.

Ngoài ra, thí sinh thắng giải bình chọn nhiều nhất sẽ được vào thẳng top 10 Miss Grand Vietnam 2024.

Hội đồng giám khảo của Miss Grand Vietnam năm nay gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (Trưởng ban giám khảo), NSND Vương Duy Biên (Phó trưởng ban giám khảo), Hoa hậu Thùy Tiên, siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường.

Cô gái giành vương miện sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra vào tháng 10.

Vào năm 2023, Lê Hoàng Phương giành ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand International.