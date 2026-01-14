4 người tử vong trong tai nạn liên hoàn ở cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn

Sáng 14/1, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn giữa 3 ô tô làm 4 người tử vong, 6 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km 334+300 cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn (qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Vào khoảng gần 4h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 36C-111.XX va chạm với xe khách BKS 38C-229.XX chở 11 người. Sau đó, xe khách BKS 38C tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác mang biển số 35A-463.XX.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương. Ghi nhận tại hiện trường, cả 3 phương tiện hư hỏng nặng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa hiện trường, giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.