4 người tử vong trong tai nạn liên hoàn ở cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn

  • Thứ tư, 14/1/2026 11:24 (GMT+7)
  8 giờ trước

Sáng 14/1, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn giữa 3 ô tô làm 4 người tử vong, 6 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km 334+300 cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn (qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Vào khoảng gần 4h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 36C-111.XX va chạm với xe khách BKS 38C-229.XX chở 11 người. Sau đó, xe khách BKS 38C tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác mang biển số 35A-463.XX.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương. Ghi nhận tại hiện trường, cả 3 phương tiện hư hỏng nặng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa hiện trường, giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

'Deadpool' chạy xe phân khối lớn trên đường ở TP.HCM bị phạt nặng

Phòng CSGT Công an TP.HCM xử phạt người mặc trang phục Deadpool điều khiển mô tô phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm, che biển số và không có giấy phép lái xe.

29:1725 hôm qua

Danh sách 25 tuyến phố Hà Nội lắp camera AI phạt nguội

Công an TP Hà Nội lắp đặt hơn 1.800 camera AI tại 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm có nguy cơ cao phát sinh vi phạm giao thông, trật tự đô thị.

30:1773 hôm qua

Làm 5 năm chưa xong đoạn đường dài 1,6 km

Người dân xã Bù Nho và xã Long Tân (tỉnh Đồng Nai) phải chịu cảnh khói bụi, sình lầy trong 5 năm qua khi dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân dài 1,6 km, mới dừng ở việc “đào xới” mặt bằng.

12:00 12/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/tai-nan-lien-hoan-tren-cao-toc-phap-van-nghi-son-4-nguoi-tu-vong-post1812741.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Phat hanh dac biet bo tem chao mung Dai hoi XIV hinh anh

    Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV

    19 phút trước 19:14 14/1/2026

    0

    Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

