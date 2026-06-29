4 ngôi sao gốc Đông Nam Á ghi dấu ấn tại World Cup 2026

World Cup 2026 chứng kiến dấu ấn đặc biệt của các cầu thủ mang dòng máu Đông Nam Á.

Dàn cầu thủ gốc gác Đông Nam Á thu hút sự chú ý tại World Cup 2026. Ảnh: ASEAN Football.

Theo ASEAN Football, cả bốn cầu thủ có gốc gác Đông Nam Á đều đã cùng đội tuyển của mình giành quyền góp mặt ở vòng knock-out.

Trong số này, nổi bật nhất là Tijjani Reijnders. Tiền vệ khoác áo Hà Lan có mẹ là người Indonesia và đang là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của "Cơn lốc màu da cam". Với lối chơi toàn diện cùng khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, Reijnders góp công giúp Hà Lan vượt qua vòng bảng để tiếp tục hành trình chinh phục World Cup.

Reijnders còn có một người em trai là hậu vệ Eliano Reijnders, hiện khoác áo đội tuyển Indonesia và đã có 9 lần ra sân kể từ năm 2024.

Một cái tên đáng chú ý khác là David Alaba, đội trưởng tuyển Áo. Trung vệ này mang trong mình dòng máu Philippines từ mẹ và tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của đại diện châu Âu trên hành trình tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ibrahim Maza có gốc gác Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Ibrahim Maza cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam khi có mẹ là người Việt Nam. Cầu thủ trẻ đang khoác áo Algeria được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Bắc Phi và góp phần giúp đội nhà vượt qua vòng bảng.

Đại diện còn lại là Nishan Velupillay. Tiền đạo của tuyển Australia có gốc gác Malaysia và đang dần khẳng định vai trò trong đội hình "Socceroos" tại giải đấu năm nay.

Dù khoác áo các đội tuyển khác nhau, cả 4 cầu thủ vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ Đông Nam Á và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trong chặng đường còn lại của World Cup 2026.

Highlights Áo 3-3 Algeria Sáng 28/6, Áo hòa Algeria 3-3 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành quyền vào vòng knock-out.