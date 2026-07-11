4 năm yêu không một ảnh chụp chung của cặp sao hàng đầu Hàn Quốc

Ngày 10/7, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Lee Jong Suk và nữ ca sĩ IU đã chính thức chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Đại diện Ace Factory - công ty quản lý của Lee Jong Suk - lên tiếng xác nhận: "Thông tin đôi bên chia tay là chính xác. Họ quyết định giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp". Ngay sau đó, EDAM Entertainment - công ty chủ quản của IU - cũng đưa ra thông báo tương tự. Nguyên nhân được tiết lộ là do lịch trình làm việc dày đặc khiến cả hai ít có thời gian dành cho nhau, dẫn đến việc rạn nứt và đi đến quyết định dừng lại.

Cặp đôi từng có 10 năm duy trì tình bạn, tri kỷ trước khi tiến tới hẹn hò. Sau 4 năm yêu, họ lại trở về mối quan hệ đồng nghiệp. Theo My Daily, trong suốt quãng thời gian hẹn hò, họ không đăng tải bất kỳ một bức ảnh chụp chung nào trên mạng xã hội hay dự sự kiện cùng nhau. Dù vậy, cặp đôi vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi những cử chỉ ngọt ngào, thầm lặng. Người hâm mộ từng bắt gặp Lee Jong Suk sử dụng các vật phẩm lưu niệm do chính IU thiết kế hay lặng lẽ ngồi dưới khán đài cầm lightstick cổ vũ ca sĩ trong các đêm concert của cô.

Dù vậy, mối quan hệ kín tiếng khiến họ không ít lần vướng tin đồn tan vỡ. Năm ngoái, rộ tin IU và Lee Jong Suk chia tay. Lý do được cho là nữ ca sĩ đã dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp với V ( BTS ) vào đúng ngày sinh nhật cô (16/5). Không dừng lại ở đó, việc nữ diễn viên đăng tải hình ảnh chụp cùng bạn thân Kang Han Na trong dịp quan trọng, cũng gây bàn tán.

Sau đó, một nguồn tin thân cận tiết lộ trên Osen, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ ổn định. Họ sắp xếp lịch trình để gặp nhau. Cả hai hẹn hò kín tiếng, hạn chế sự chú ý từ truyền thông, công chúng.

Mối nhân duyên của cặp sao bắt đầu từ năm 2012 khi cùng đảm nhận vai trò MC cho chương trình âm nhạc Inkigayo của đài SBS. Suốt một thập kỷ sau đó, họ luôn xuất hiện bên nhau như những đồng nghiệp thân thiết. Vào cuối năm 2022, tại lễ trao giải MBC Drama Awards, sau khi nhận giải Daesang, Lee Jong Suk đã gửi lời cảm ơn xúc động đến một người đặc biệt: "Tôi muốn nhắn nhủ rằng tôi đã thích và tôn trọng người ấy từ rất lâu rồi". Ngay ngày hôm sau, truyền thông khui ra danh tính "người ấy" chính là IU. Vào ngày đầu năm mới 2023, cả hai viết tâm thư để xác nhận chuyện tình cảm.

Lee Jong Suk chia sẻ IU là người định hướng và mang lại chỗ dựa tinh thần lớn cho anh, giúp anh "muốn trở thành một con người tốt hơn". Trong khi đó, giọng ca Good Day mô tả bạn trai là một người đàn ông đáng tin cậy và đáng yêu, luôn dành cho cô những lời động viên chân thành nhất. Sau 4 năm bên nhau, họ đường ai nấy đi vì lịch trình bận rộn. Hai nghệ sĩ tập trung cho các dự án cá nhân. Lee Jong Suk chuẩn bị ra mắt loạt phim gốc The Remarried Empress trên Disney+, tham gia dự án chuyển thể từ tiểu thuyết mạng Lee Seop's Love. Trong khi đó, IU vừa hoàn thành ghi hình bộ phim truyền hình The 21st Century Grand Prince's Wife của MBC, sắp trình làng album mới và tổ chức concert tại sân vận động chính Goyang vào tháng 9.

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Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

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