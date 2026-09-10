4 điều cần nhớ sau sinh mổ để cơ thể nhanh hồi phục

Sau sinh mổ, mẹ không nên vội trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Vận động phù hợp, chăm sóc vết mổ và nhận biết dấu hiệu nguy hiểm rất quan trọng.

Sau sinh mổ, mẹ cần đặc biệt lưu ý việc vận động, chăm sóc vết mổ và nghỉ ngơi đúng cách. Ảnh: Shutterstock.

Sinh mổ là một cuộc phẫu thuật vùng bụng, vì vậy quá trình hồi phục thường kéo dài hơn so với sinh thường. Trong những tuần đầu, sản phụ vừa phải chăm sóc em bé vừa đối mặt với đau vết mổ, mệt mỏi và những thay đổi sau sinh.

Một số thói quen tưởng như giúp cơ thể giữ sức lại có thể khiến quá trình phục hồi chậm hơn. Dưới đây là 4 điều mẹ cần lưu ý sau sinh mổ.

Đừng nằm bất động vì sợ ảnh hưởng vết mổ

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), sau phẫu thuật, nhiều sản phụ có tâm lý hạn chế việc đi lại vì sợ đau hoặc lo vết mổ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi sức khỏe ổn định và được nhân viên y tế cho phép, mẹ nên bắt đầu ngồi dậy, đứng lên và đi lại nhẹ nhàng.

Vận động vừa sức giúp tăng lưu thông máu, hỗ trợ phục hồi và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Những ngày đầu, mẹ có thể bắt đầu bằng việc đi lại trong phòng, sau đó tăng dần thời gian theo khả năng. Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) khuyến cáo sản phụ sau sinh mổ nên duy trì hoạt động nhẹ như đi bộ, nhưng không cố gắng quá sức.

Khi ho, hắt hơi hoặc cười, mẹ có thể dùng tay hoặc khăn mềm nâng đỡ vùng bụng để giảm cảm giác căng tức quanh vết mổ.

Chăm sóc vết mổ đúng cách, không tự ý bôi thuốc

Vết mổ cần được giữ sạch và khô, đồng thời kiểm tra thường xuyên trong quá trình hồi phục. Sản phụ nên vệ sinh nhẹ nhàng theo hướng dẫn của nhân viên y tế, sau đó thấm khô thay vì chà xát mạnh. Mặc quần áo rộng, thoải mái cũng giúp hạn chế cọ xát vào vùng tổn thương.

Mẹ không nên tự ý bôi kem, thuốc, lá hoặc các sản phẩm chưa được bác sĩ hướng dẫn lên vết mổ. Một chút đau, căng hoặc khó chịu trong những ngày đầu có thể là bình thường. Tuy nhiên, nếu vùng mổ ngày càng đỏ, sưng, nóng, đau nhiều hơn, chảy mủ hoặc dịch có mùi hôi, sản phụ cần liên hệ cơ sở y tế vì đây có thể là dấu hiệu nhiễm trùng.

Sản phụ sinh mổ không nên mang vật nặng hay tập luyện cường độ cao

Bên ngoài, vết mổ có thể trông khá nhỏ nhưng các mô bên trong vẫn cần thời gian để lành. Vì vậy, mẹ không nên vội quay lại các công việc nặng, nâng vật nặng hoặc tập luyện mạnh chỉ vì cảm thấy cơ thể đã đỡ đau.

Trong giai đoạn đầu, sản phụ có thể bế và chăm sóc em bé nếu cảm thấy thoải mái, nhưng nên nhờ người thân hỗ trợ những việc phải bê vật nặng, cúi nhiều hoặc vận động mạnh. NHS lưu ý một số hoạt động như tập thể dục, lái xe, mang vật nặng hơn em bé và quan hệ tình dục có thể cần trì hoãn khoảng 6 tuần, tùy khả năng hồi phục của từng người.

Điều quan trọng là trở lại các hoạt động một cách từ từ, không lấy mốc thời gian cố định để ép cơ thể.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo

Sau sinh mổ, mẹ cần theo dõi không chỉ vết thương mà cả tình trạng sức khỏe chung. Đau dữ dội hoặc tăng lên, chảy máu âm đạo nhiều, sốt, vết mổ sưng đỏ hoặc chảy dịch bất thường đều cần được đánh giá y tế.

Đặc biệt, khó thở, đau ngực, ho kèm khó thở hoặc đau và sưng một bên chân là những dấu hiệu cần được xử trí sớm vì có thể liên quan đến cục máu đông. NHS khuyến cáo sản phụ cần liên hệ nhân viên y tế ngay khi xuất hiện những triệu chứng này.

Quá trình hồi phục sau sinh mổ ở mỗi người không giống nhau. Thay vì cố gắng trở lại sinh hoạt bình thường càng sớm càng tốt, mẹ nên lắng nghe cơ thể, nghỉ ngơi khi có thể, ăn uống đầy đủ và nhờ người thân hỗ trợ chăm con cũng như việc nhà. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào hoặc không chắc hoạt động nào đã an toàn, sản phụ nên hỏi bác sĩ trước khi thực hiện.