Trẻ sinh mổ không đáng lo nếu mẹ biết 3 điều này

Sinh mổ không có nghĩa trẻ kém khỏe. Nếu mẹ và bé ổn định, da kề da, bú mẹ sớm và ở cạnh nhau có thể mang lại nhiều lợi ích cho trẻ.

Sinh mổ ngày càng phổ biến và nhiều cha mẹ lo rằng trẻ chào đời bằng phương pháp này sẽ có sức khỏe hoặc khả năng miễn dịch kém hơn trẻ sinh thường. Thực tế, sinh mổ không đồng nghĩa trẻ sẽ phát triển kém hay thường xuyên mắc bệnh.

Điều quan trọng là trẻ được chăm sóc đúng cách ngay từ những giờ đầu sau sinh. Nếu mẹ và bé ổn định, các chuyên gia khuyến khích thực hiện da kề da, hỗ trợ trẻ bú mẹ sớm và hạn chế tách mẹ khỏi con không cần thiết.

Da kề da ngay sau sinh là điều mẹ nên ưu tiên

Da kề da là phương pháp đặt trẻ sơ sinh trực tiếp trên ngực trần của mẹ, để cơ thể hai mẹ con tiếp xúc với nhau. Đây là một trong những thực hành quan trọng có thể thực hiện ngay sau sinh, kể cả với trẻ sinh mổ nếu tình trạng của mẹ và bé cho phép.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), da kề da giúp trẻ duy trì thân nhiệt, hỗ trợ bắt đầu bú mẹ và tăng sự gắn kết giữa mẹ với con. Việc này cũng giúp trẻ cảm nhận nhịp tim, hơi ấm và mùi cơ thể của mẹ, từ đó dễ ổn định hơn sau khi chào đời.

Với trẻ sinh mổ, da kề da có thể được thực hiện ngay tại phòng mổ hoặc trong thời gian sớm nhất có thể sau khi ca phẫu thuật kết thúc, tùy tình trạng sức khỏe của mẹ và trẻ cũng như điều kiện của cơ sở y tế.

Mẹ không nên quá lo lắng nếu việc da kề da phải trì hoãn vì cần ưu tiên xử trí một vấn đề y khoa. Khi mẹ hoặc trẻ chưa ổn định, bác sĩ sẽ quyết định thời điểm phù hợp để bắt đầu.

Trẻ sinh mổ không đáng lo như nhiều cha mẹ vẫn nghĩ, vẫn phát triển khỏe mạnh nếu được chăm sóc đúng. Ảnh: Shutterstock.

Cho trẻ bú mẹ càng sớm càng tốt

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), một trong những việc mẹ có thể làm để hỗ trợ trẻ sau sinh là bắt đầu cho trẻ bú mẹ sớm, lý tưởng trong giờ đầu tiên sau sinh nếu trẻ khỏe mạnh và mẹ đủ điều kiện.

Sữa non xuất hiện trong những ngày đầu sau sinh có chứa nhiều thành phần miễn dịch và chất dinh dưỡng phù hợp với trẻ sơ sinh. Việc cho trẻ bú sớm cũng giúp kích thích cơ thể mẹ sản xuất sữa và tạo điều kiện hình thành thói quen bú mẹ.

Da kề da trước đó có thể giúp trẻ dễ bắt đầu bú hơn. Trẻ thường có những tín hiệu đói như cử động miệng, đưa tay lên miệng, quay đầu tìm vú hoặc mút tay. Mẹ nên chú ý những dấu hiệu này thay vì chỉ chờ đến khi trẻ khóc mới cho bú.

Không phải mẹ nào cũng có thể cho trẻ bú ngay sau ca phẫu thuật. Nếu mẹ cần được theo dõi hoặc trẻ cần chăm sóc y tế, việc bú mẹ có thể phải trì hoãn. Trong trường hợp này, mẹ có thể bắt đầu hút sữa hoặc vắt sữa theo hướng dẫn của nhân viên y tế khi tình trạng cho phép.

Cho mẹ và bé ở cùng nhau nếu có thể

Theo Mayo Clinic, sau khi sinh mổ, mẹ và em bé có thể phải tách nhau để theo dõi thêm sức khỏe. Tuy nhiên, mẹ không nên quá lo lắng hay nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con. An toàn và ổn định sức khỏe của cả hai luôn là ưu tiên trước tiên.

Khi tình trạng của mẹ và bé ổn định, việc đưa trẻ trở lại với mẹ và hạn chế tách mẹ - con không cần thiết có thể giúp quá trình chăm sóc thuận lợi hơn. Mẹ có thể dễ dàng nhận biết các dấu hiệu đói của trẻ, cho con bú theo nhu cầu và tiếp tục duy trì tiếp xúc da kề da.

Nếu chưa thể cho trẻ bú trực tiếp vì phải xa con, mẹ có thể trao đổi với nhân viên y tế về việc vắt hoặc hút sữa sớm để duy trì nguồn sữa, sau đó cho trẻ sử dụng theo hướng dẫn phù hợp.