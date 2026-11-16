4 ca sĩ trở thành hiện tượng sau 11 năm vắng bóng

Ngày 31/10, Bestie lần đầu biểu diễn trong một chương trình âm nhạc sau khoảng 11 năm vắng bóng. Bốn thành viên Hyeyeon, Uji, Dahye và Haeryung cùng trình diễn Love Options - ca khúc phát hành ngày 17/10/2013, theo tờ Jnilbo. Suốt những ngày qua, bài hát đã thu hút sự chú ý trở lại nhờ các nội dung trên nền tảng video ngắn. Những đoạn video liên quan đến ca khúc nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem. Nhờ đó, bài hát của Bestie tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ, trong đó có những người trước đây chưa từng biết đến nhóm. Ảnh: SBS.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của bài hát là phần điệp khúc có tiết tấu đặc trưng, dễ bắt chước ngay cả khi người nghe không hiểu nội dung lời ca. Việc lồng ghép đoạn nhạc này vào những video có sẵn, kết hợp các động tác vũ đạo phù hợp, tạo ra nhiều video thú vị, hấp dẫn. Trào lưu này kéo theo lượng tìm kiếm ca khúc gốc tăng lên. Bên cạnh giai điệu bắt tai, sức hút của Love Options còn đến từ phần lời do Brave Brothers sản xuất. Ca khúc kể về một người luôn khẳng định bản thân không đòi hỏi điều gì trong tình yêu, nhưng lại liên tục đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe về chiều cao, ngoại hình, vật chất... Ảnh: @dahye0612.

Các thành viên Bestie hiện cũng hưởng ứng sức nóng của ca khúc theo nhiều cách. Hye Yeon và Hae Ryung cùng thực hiện video nhảy lại vũ đạo gốc, trong khi Dahye sử dụng lời bài hát trong một video quay cùng người yêu. Những nội dung này giúp ca khúc cũ có thêm sức sống mới, đồng thời tạo cơ hội để các thành viên tương tác với khán giả. Love Options đã quay lại bảng xếp hạng Melon từ tháng 8. Đến 17/10, thời điểm Bestie thông báo tái hợp, ca khúc lọt top 100 của nền tảng này. Bài hát tiếp tục tăng hạng và đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng hàng ngày của Melon vào 11/11. Ảnh: Newsis.

Bestie là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm các thành viên Hye Yeon, Uji, Da Hye và Hae Ryung. Được thành lập bởi YNB Entertainment, nhóm ra mắt vào tháng 7/2013 với đĩa đơn Pitapat. Họ hoạt động nhiều năm nhưng không tạo được tiếng vang. Năm 2017, YNB Entertainment thông báo Uji và Da Hye rời nhóm sau khi chấm dứt hợp đồng. Một năm sau đó, nhóm chính thức tan rã. Buổi biểu diễn cuối cùng của cả nhóm trên một sân khấu truyền hình là vào 2015. Sau đó, Hye Yeon chuyển sang nhạc trot, Uji trở thành diễn viên nhạc kịch, Da Hye tiếp tục sự nghiệp solo và là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, trong khi Hae Ryung phát triển công việc diễn xuất. Ảnh: YNB Entertainment.

Hye Yeon (ảnh trái) sinh năm 1990. Trong những màn trình diễn gần đây, nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với ngoại hình trẻ trung. Nữ ca sĩ nổi lên vào năm 2020-2021 nhờ chương trình truyền hình Miss Trot 2. Chỉ đứng thứ 8 trong đêm thi cuối cùng, màn trình diễn của cô đã gây ấn tượng với công chúng và mang lại cho cô biệt danh Trot Squirrel. Năm 2021, album đầu tiên của cô, Sunday Hye Yeon được phát hành. Trong khi đó, Hae Ryung sinh năm 1994. Năm 2023, cô đổi nghệ danh thành Han Da Ra và xuất hiện trong The Escape of the Seven với vai Hong Sa Ra. Kể từ đó, cô tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: yoni2_, @haeryung_na_.

Uji (sinh năm 1991) chuyển hướng làm diễn viên nhạc kịch sau khi rời BESTie. Nữ ca sĩ từng tâm sự cô không có lương trong nhiều năm hoạt động cùng nhóm nhạc Bestie. “Trong toàn bộ thời gian hoạt động cùng nhóm, tôi thậm chí không nhận được 10 won (khoảng 0,01 USD ). Với các nhóm nhạc nữ, trừ khi bạn cực kỳ thành công, nếu không rất khó để có thu nhập”, cô từng kể. Da Hye (ảnh phải) sinh năm 1993. Sau khi nhóm tan rã, cô thực hiện các nội dung trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ sau đó được chú ý khi xuất hiện trên chương trình hẹn hò EXchange 3. Ảnh: @__yudidi_, @dahye0612.

Thói quen của Faker và dàn sao Hàn

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu hay màn ảnh, nhiều ngôi sao còn duy trì thói quen đọc sách trong đời sống thường ngày. Sở thích của họ truyền cảm hứng để người hâm mộ tìm đọc những tác phẩm tương tự, chia sẻ hình ảnh và trao đổi cảm nhận trên mạng xã hội. Văn hóa hâm mộ vì thế không chỉ dừng ở việc tiêu thụ sản phẩm giải trí mà còn mở rộng sang những hoạt động mang tính chiêm nghiệm, trau dồi tri thức.

Trong đó, sở thích đọc của Faker không giới hạn trong một thể loại. Từ tiểu thuyết và sách lịch sử, anh mở rộng sang nhân văn, tâm lý học và khoa học. Một số cuốn sách anh đọc gồm The Selfish Gene của Richard Dawkins, Justice: What's the Right Thing to Do? của Michael Sandel và Inner Communication của Kim Ju Hwan.