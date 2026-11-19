Bayern Munich khẳng định Michael Olise không phải cầu thủ để bán, bất chấp sự quan tâm từ Real Madrid.

Bayern quyết tâm giữ Olise. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ T-online, Chủ tịch Bayern Munich, Herbert Hainer thể hiện lập trường cứng rắn về tương lai của Olise. Người đứng đầu Bayern nhấn mạnh đội bóng không hoạt động theo mô hình bán cầu thủ để thu lợi nhuận, ngay cả khi nhận đề nghị lên đến 300 triệu euro cho một ngôi sao như Olise.

"Chúng tôi không phải CLB để bán cầu thủ, chúng tôi là đội bóng mua cầu thủ", Chủ tịch Hainer khẳng định. Ông cũng cho rằng giá trị của Olise không nằm ở số tiền chuyển nhượng có thể thu về, mà ở những bàn thắng, kiến tạo và danh hiệu mà cầu thủ này mang lại.

Chủ tịch Bayern đồng thời bác bỏ khả năng Olise muốn ra đi. Theo ông, tuyển thủ Pháp đang cảm thấy hạnh phúc tại Munich và hiểu rõ những giá trị mà đội bóng dành cho mình. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ này kéo dài đến năm 2029, không kèm điều khoản giải phóng.

Real Madrid được xem là một trong những đội bóng dành sự quan tâm đặc biệt cho Olise và từng theo đuổi ngôi sao người Pháp vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, ông Hainer tiết lộ đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez về vấn đề này.

Theo lời ông Hainer, người đứng đầu Real khẳng định đội bóng Tây Ban Nha chưa từng đàm phán với Olise hoặc người đại diện của cầu thủ.

Thực tế, Bayern đã nhiều lần thể hiện thái độ không khoan nhượng trước những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Olise. Hồi tháng 6, Hainer thậm chí tuyên bố Perez có thể tiết kiệm công sức nếu muốn gửi lời đề nghị, bởi Bayern không có ý định đàm phán.

Thông điệp mới nhất từ ban lãnh đạo đội bóng Đức cho thấy Real sẽ gặp trở ngại rất lớn nếu muốn đưa Olise về Bernabeu.

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