300 triệu bản 'Chú bé nhút nhát' đã đến với bạn đọc

Khi cuốn sách thứ 20 trong loạt truyện "Nhật ký chú bé nhút nhát" được xuất bản, tác giả vẫn đang trên đường băng sáng tạo: Ông viết kịch bản phim, mở hiệu sách và tham gia tái thiết quê hương mình.

Jeff Kinney cùng nhân vật do ông tạo ra, Greg Heffley. Ảnh: Joel Goodman

Jeffrey Patrick Kinney là một tác giả và họa sĩ minh họa người Mỹ. Ông nổi tiếng với việc sáng tác, viết và minh họa loạt sách thiếu nhi Diary of a Wimpy Kid (xuất bản tiếng Việt với tên Nhật ký chú bé nhút nhát).

Tác giả đang có chuyến lưu diễn vòng quanh nước Anh. Phóng viên tờ The Guardian tham gia buổi giao lưu tại một nhà hát ở Chester, đã mô tả: "Chứng kiến ​​Jeff Kinney ký tặng sách giống như đang xem một màn trình diễn nghệ thuật công phu". Ba chiếc bàn gấp oằn mình dưới sức nặng của hàng nghìn cuốn sách. Kinney di chuyển quanh bàn trên một chiếc ghế xoay, vừa đi vừa ký tặng. Ông ấy thể hiện sự tập trung tuyệt đối.

Từ kỹ sư phần mềm viết truyện dở khóc dở cười của học sinh

Kinney ký tặng sách Partypooper, cuốn thứ 20 trong loạt truyện ăn khách Nhật ký chú bé nhút nhát. Mỗi cuốn sách đều có dòng chữ “Hơn 300 triệu bản đã bán”. Tại Anh, tác giả và bộ truyện được thiếu nhi yêu thích. Các sự kiện giao lưu của ​​Jeff Kinney đều cháy vé, 800 trẻ em và phụ huynh có mặt tại sự kiện đã hò reo phấn khích.

Các buổi giao lưu của Kinney khác xa so với những buổi ký tặng sách thường thấy của tác giả khác. Đây là một màn trình diễn, với các nhân vật xuất hiện bất ngờ và khán giả hưởng ứng, tham gia nhiệt tình các tiết mục.

Kinney tự nhận mình không phải là người có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh: “Tôi không phải là kiểu người cần phải đứng dưới ánh đèn sân khấu”, ông khẳng định ở hậu trường. “Tôi là một nhà văn. Tôi chọn nghề này vì tôi là người hướng nội. Vì vậy, việc đứng trên sân khấu là một điều kỳ lạ, nhưng ngày nay, nếu bạn là một nhà văn viết sách cho trẻ em, bạn cũng cần phải học cách trở thành một người của giải trí”.

Jeff Kinney trên một sân khấu trong chuyến book tour ở Anh. Ảnh: Joel Goodman/The Guardian.

Từng là một kỹ sư phần mềm, Kinney tạo ra Wimpy Kid - kể về những cuộc phiêu lưu dở khóc dở cười của cậu học sinh trung học Greg Heffley - cho trang web trò chơi trực tuyến Funbrain. Ba năm sau, cuốn sách đầu tiên được phát hành và lập tức trở thành hiện tượng, thu hút trẻ em với những nhân vật dễ đồng cảm và vô số câu chuyện cười.

Nội dung Wimpy Kid giống những vở hài kịch được dàn dựng xuất sắc, điều này thu hút những đứa trẻ không thích đọc những bộ truyện giả tưởng nặng về cốt truyện và khó hiểu.

Đến người không ngừng sáng tạo

Ở tuổi 54, Kinney có phong cách giản dị, giống một giáo viên thân thiện. Với Kinney, mỗi cuốn sách Wimpy Kid mới ra mắt đều là một sự kiện. Với các tác giả, việc duy trì một loạt sách được yêu thích trong nhiều năm như vậy là một áp lực. Nhưng Kinney lại đơn giản hóa áp lực đó: “Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với cả một thế giới và những nhân viên của mình. Sự nghiệp của mọi người bắt nguồn từ guồng máy này, vì vậy tôi chắc chắn cần phải giữ cho nó hoạt động. Tôi nhận thức được điều đó, nhưng tôi sẽ không gọi đó là áp lực. Đó là một vị trí tuyệt vời”.

Loạt truyện ra đời từ 2007, đến nay, ở mỗi tập mới ra mắt, các nhân vật vẫn không mất đi nét hài hước, sôi nổi và đặc trưng tính cách như những cuốn sách trước đó.

“Mỗi năm tôi đều tự hỏi những câu hỏi lớn: 'Tôi đang làm gì? Tại sao tôi lại làm điều này?'", Kinney chia sẻ. Ông cho biết thường nghĩ tới Bob Dylan như một người luôn tiến về phía trước. Đó là hình mẫu tốt. Kinney cũng luôn vận động như vậy. Không chỉ sáng tạo truyện tranh, ông đi khắp thế giới tham gia các buổi lưu diễn náo nhiệt, viết kịch bản cho tất cả phim Wimpy Kid của Disney.

Ông cho rằng làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã giúp ông giữ được sự mới mẻ cho những cuốn sách. “Những cuốn sách đầu tiên của tôi giống một tuyển tập truyện cười vậy”, ông mỉm cười nói. “Tôi không quan tâm lắm đến việc kể một câu chuyện hay. Nhưng khi những cuốn sách đó được chuyển thể thành phim, tôi bắt đầu học về cấu trúc. Mãi đến cuốn thứ chín, tôi mới thực sự cố gắng kể một câu chuyện hay. Và đến cuốn thứ 12, tôi mới bắt đầu nắm bắt được cách viết. Cuốn sách đầu tiên mà tôi tự hào về mặt cốt truyện là cuốn thứ 19, mới được xuất bản năm ngoái”, Kinney chia sẻ.

Sách Nhật ký chú bé nhút nhát phát hành tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Kinney còn có thêm nghề tay trái là nhà quy hoạch đô thị. Khi sách của ông bắt đầu bán chạy, ông đã dùng một phần tiền để mở một hiệu sách - An Unlikely Story - ở quê nhà Plainville, Massachusetts. Và khi cửa hàng thành công, ông quyết định mở rộng và áp dụng công thức tương tự cho toàn bộ khu vực.

Trước tình trạng ảm đạm khi các ngành công nghiệp biến mất ở thị trấn quê hương, Kinney đã tham gia kiến thiết. "...những gì chúng tôi đang làm là xây dựng. Chúng tôi vừa hoàn thành một quán bia ngoài trời, và bây giờ chúng tôi sẽ xây dựng một nhà hàng pizza, rồi chúng tôi sẽ tạo ra một quảng trường thị trấn và một số thứ khác nữa”, ông nói.

Khi đã ra mắt cuốn thứ 20 trong loạt sách ăn khách và có 300 triệu bản được in, Kinney vẫn chưa có dấu hiệu dừng lao động sáng tạo. Là một người điềm tĩnh và lý trí, ông viết sách với một quy trình tỉ mỉ bao gồm việc ghi nhật ký, sau đó sử dụng một phương pháp bắt nguồn từ kỹ thuật gọi là Tư duy Sáng tạo Hệ thống để khai thác những ghi chép đó tìm ra những câu chuyện hài hước. Công thức này sẽ cho phép Wimpy Kid tiếp tục thành công rực rỡ.