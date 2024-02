3 từ bạn trai nói với Taylor Swift sau khi vô địch Super Bowl

Sau khi chiến thắng trong trận Super Bowl LVIII, Travis Kelce đã tiến về phía cô gái của mình và nói 3 từ đặc biệt.

Travis Kelce ôm bạn gái sau chiến thắng. Ảnh: CBS.

Chiefs - đội bóng bầu dục của Travis Kelce - đã giành chiến thắng trong trận Super Bowl đây cam go vào tối chủ nhật (theo giờ địa phương), CNN đưa tin.

Máy quay ghi lại cảnh Taylor Swift đứng trên khán đài, gần mẹ của Kelce là Donna, và chờ đợi bạn trai kết thúc cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Ngay sau đó, Kelce tiến về phía hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình. Anh cởi mũ và ôm lấy mẹ mình trước.

Anh nhanh chóng quay sang Swift và nói "Come here girl" (Lại đây nào cô gái). Cả hai cùng ôm và trao những nụ hôn nồng cháy.

Nữ hoàng nhạc pop cổ vũ cuồng nhiệt và có nhiều biểu hiện hạnh phúc khi tới xem trận đấu của bạn trai. Ảnh: UPI.



Travis Kelce là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng nước Mỹ, còn xuất hiện trên các chương trình truyền hình và gameshow.

Chuyện tình của giọng ca Lover và ngôi sao đội Chiefs gây sốt toàn cầu suốt thời gian qua. Taylor Swift còn thay lời một câu trong bài hát của mình để dành tặng bạn trai: "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me".

Chuyện tình của Swift và Kelce cũng thống trị suốt mùa bóng bầu dục năm qua, lấn át cả danh tiếng của đội Chiefs.