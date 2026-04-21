3 tháng, tiếp nhận 32 vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Vĩnh Long

Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 32 vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục với người dưới 16 tuổi, đã khởi tố 18 vụ với 18 bị can về tội danh này.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thời gian qua, tình hình tội phạm xâm phạm tình dục đối với người dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Đây là loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại thể chất và để lại những tổn thương tâm lý lâu dài cho nạn nhân.

Tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi chiếm 12% số vụ vi phạm về trật tự xã hội tại Vĩnh Long trong tháng 3. Nguồn: CAVL.

Cụ thể, chỉ trong 3 tháng đầu của năm nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 32 vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi. Trong đó, đã khởi tố 18 vụ với 18 bị can về loại tội danh này.

"Tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng về số vụ, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Đối tượng phạm tội không chỉ người lạ, trong nhiều trường hợp lại là người thân, người quen, thậm chí những người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ em", Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin.

Các vụ việc liên quan xâm hại tình dục trẻ em xảy ra cả ở nông thôn, lẫn thành thị; độ tuổi nạn nhân ngày càng thấp, có nhiều trường hợp trẻ dưới 13 tuổi bị xâm hại. Một số trường hợp lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến để làm quen, dụ dỗ, đe dọa, cưỡng ép trẻ em.

Dù vậy, do tâm lý e ngại, lo sợ của nạn nhân và gia đình, khiến nhiều vụ việc không được tố giác kịp thời, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý. Một bộ phận gia đình thiếu quan tâm, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ; công tác quản lý nhà nước ở một số nơi còn hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp đôi lúc chưa chặt chẽ.

Từ thực tế trên, cơ quan công an khuyến cáo, nhà trường, gia đình và các cấp ngành, địa phương cần phối hợp, lồng ghép vào các buổi tuyên truyền, các cuộc thi, hội thảo, để tổ chức tư vấn các nội dung liên quan đến giáo dục giới tính; đưa ra các cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động, biện pháp phòng ngừa tội phạm để trẻ em có thể tự bảo vệ bản thân.

Cùng đó, các địa phương, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em...