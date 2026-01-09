3 sĩ quan Công an nhân dân tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 9/1, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cử 3 sĩ quan Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2026.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án số 05 Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (Đề án 05), chủ trì buổi Lễ.

Tổ công tác số 7 gồm: Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân, cán bộ Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trước đó Đại úy Vân là cán bộ Văn phòng, Học viện Cảnh sát nhân dân; Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, cán bộ Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trước đó Thiếu tá Hùng là cán bộ Công an tỉnh Nam Định; Đại úy Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cử 3 sĩ quan Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2026.

Trải qua quá trình rà soát, tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo bài bản, kỹ lưỡng, quá trình đánh giá, thi tuyển khắt khe của Liên hợp quốc, các sĩ quan của Bộ Công an đã chính thức được trao quyết định, nhận nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm năm 2026 tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chúc mừng 3 sĩ quan Tổ công tác số 7 vinh dự được nhận quyết định của Chủ tịch nước.

Nhấn mạnh, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một nhiệm vụ quan trọng, vinh dự mà lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao phó; là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị đối với các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất mẫu mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; phát huy các kiến thức đã được đào tạo, tập huấn, sớm nắm bắt địa bàn, phát huy tối đa năng lực, trình độ để ứng tuyển các vị trí công tác tại phái bộ.

Tổ công tác phải xác định đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đồng thời cũng là trách nhiệm của người sĩ quan Công an nhân dân được lựa chọn, đại diện hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đại diện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.