3 lợi ích từ công nghệ của nồi chiên không dầu Cosori từ Mỹ

Nồi chiên không dầu Cosori ứng dụng công nghệ gia nhiệt và kiểm soát luồng khí, hỗ trợ nấu nhanh, chín đều và giảm thao tác trong quá trình chế biến.

Trong nhịp sống hiện đại, việc chuẩn bị bữa ăn tại nhà không chỉ cần đảm bảo hương vị mà còn phải phù hợp với quỹ thời gian của mỗi gia đình. Những thiết bị nhà bếp tích hợp nhiều chức năng, giảm bớt thao tác trong quá trình chế biến đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Trong đó, nồi chiên không dầu không chỉ được quan tâm bởi sự tiện lợi mà còn nhờ những cải tiến về công nghệ gia nhiệt và kiểm soát luồng khí nóng.

Công nghệ ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả nấu nướng?

Khi lựa chọn nồi chiên không dầu, người dùng thường chú ý đến dung tích, công suất và các chế độ nấu. Tuy nhiên, cách thiết bị phân phối nhiệt cũng là yếu tố đáng quan tâm, bởi điều này ảnh hưởng đến quá trình làm chín thực phẩm và thao tác cần thiết trong khi nấu.

Nồi chiên không dầu Cosori ứng dụng công nghệ hiện đại giúp tối ưu hóa quá trình làm chín thực phẩm. Ảnh: Cosori Vietnam.

Một số dòng nồi chiên không dầu hiện nay được trang bị công nghệ điều chỉnh tốc độ quạt hoặc hệ thống gia nhiệt từ nhiều phía. Những cải tiến này hướng đến việc tối ưu quá trình chế biến, giúp người dùng linh hoạt hơn khi chuẩn bị các món ăn hàng ngày. Dù vậy, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào loại thực phẩm, lượng nguyên liệu và công thức được sử dụng.

Ứng dụng công nghệ trên nồi chiên không dầu Cosori

Cosori là thương hiệu thiết bị nhà bếp đến từ Mỹ, phát triển các sản phẩm hướng đến trải nghiệm nấu nướng tiện lợi tại gia. Trong danh mục nồi chiên không dầu của thương hiệu, TurboBlaze và Dual Blaze là hai dòng sản phẩm nổi bật với những cách tiếp cận công nghệ khác nhau.

CosoriTurboBlaze sử dụng động cơ DC, kết hợp 5 mức tốc độ quạt và 9 chức năng nấu. Động cơ DC cho phép kiểm soát tốc độ quạt linh hoạt, hỗ trợ điều chỉnh luồng khí nóng theo nhu cầu chế biến. Bên cạnh các món chiên, nướng quen thuộc, thiết bị còn tích hợp những chức năng như sấy khô và ủ bột, mang đến thêm lựa chọn khi chuẩn bị thực phẩm tại nhà.

Cosori ứng dụng công nghệ nấu ăn tiên tiến. Ảnh: Cosori Vietnam.

Theo thông tin do hãng công bố, TurboBlaze có thể nấu nhanh hơn đến 46% so với một số mẫu nồi chiên không dầu trước đó của hãng trong điều kiện thử nghiệm được chỉ định. Mức chênh lệch thực tế có thể thay đổi tùy món ăn và cách sử dụng.

Trong khi đó, Cosori Dual Blaze được trang bị hai thanh nhiệt ở phía trên và phía dưới, kết hợp công nghệ 360 ThermoIQ cùng cảm biến nhiệt độ NTC. Hệ thống này hỗ trợ gia nhiệt từ hai phía và theo dõi nhiệt độ trong quá trình nấu, qua đó giảm nhu cầu lật hoặc lắc thực phẩm đối với một số món phù hợp.

Thay vì chỉ bổ sung thêm các chế độ nấu, hai dòng sản phẩm cho thấy cách công nghệ có thể tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng từ khả năng điều chỉnh luồng khí nóng đến việc giảm bớt thao tác giữa chừng. Đây cũng là những yếu tố người dùng có thể cân nhắc bên cạnh dung tích, công suất và nhu cầu chế biến thực tế.

Cosori mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam

Theo dữ liệu Stackline được thương hiệu công bố, Cosori là thương hiệu nồi chiên không dầu bán chạy hàng đầu trên Amazon. Dòng nồi chiên không dầu Cosori TurboBlaze 6 L cũng đang giữ vị trí “Bán chạy số 1” trong danh mục Air Fryers trên Amazon đến thời điểm hiện tại. Hai thành tích này góp phần khẳng định dấu ấn của thương hiệu trên nền tảng thương mại điện tử này.

Corosi TurboBlaze đứng vị trí #1 mục Air Fryers trong bảng Amazon Best Sellers.

Ngày 25/10, Cosori chính thức ra mắt tại Việt Nam, giới thiệu danh mục thiết bị nhà bếp gồm nồi chiên không dầu, nồi cơm điện đa năng và ấm đun nước bằng thủy tinh, thép không gỉ.

Sự đa dạng về sản phẩm mang đến thêm lựa chọn cho các nhu cầu khác nhau trong căn bếp gia đình, từ chế biến món ăn đến chuẩn bị bữa cơm và đồ uống. Với nồi chiên không dầu, bên cạnh mức giá và dung tích, người dùng có thể xem xét thêm công nghệ gia nhiệt, chức năng nấu và mức độ phù hợp với thói quen sinh hoạt để lựa chọn thiết bị đáp ứng nhu cầu của mình.