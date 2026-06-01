Nông sản Canada - hành trình từ trang trại Canada đến gian bếp Việt

Không chỉ nổi tiếng toàn cầu về chất lượng, nông sản và thực phẩm Canada đang ngày càng hiện diện rõ nét hơn trong đời sống tiêu dùng tại Việt Nam.

Thông qua chuỗi hoạt động triển lãm Canada tại Việt Nam và cuộc thi nấu ăn online "Hộp bí mật”, Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada tiếp tục đẩy mạnh việc đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng Việt - từ trải nghiệm thực tế đến mua sắm đa nền tảng.

Tiêu chuẩn khắt khe tạo nên chất lượng nông sản Canada

Canada là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống kiểm định thực phẩm nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Từ quy trình sản xuất đến phân phối, các sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí cao về an toàn, dinh dưỡng và tính bền vững.

Thịt bò Canada gây ấn tượng với chất lượng nhờ được nuôi dưỡng trên những đồng cỏ rộng lớn, đảm bảo độ mềm, mọng nước và hương vị đặc trưng. Bên cạnh đó, sản phẩm mang đến nhiều lựa chọn đa dạng, bao gồm: Halal, Kosher, tự nhiên, hữu cơ hoặc không sử dụng hormone - đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn của người tiêu dùng.

Hải sản Canada cũng là một thế mạnh nổi bật khi quốc gia này được bao quanh bởi 3 đại dương - Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương - cùng hệ thống hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Các sản phẩm - từ cá hồi, tôm hùm đến sò điệp - được quản lý theo hướng bền vững, cung cấp quanh năm với chất lượng ổn định, dưới nhiều hình thức như tươi, đông lạnh hay chế biến sẵn.

Trái cây và rau củ Canada được trồng trong điều kiện khí hậu đặc trưng và hệ thống nhà kính hiện đại, giúp giảm thiểu sâu bệnh và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Các sản phẩm như việt quất, nam việt quất, nấm hay bông cải xanh được đánh giá cao về độ an toàn và giá trị dinh dưỡng.

Mở rộng tiếp cận qua GrabMart và Shopee

Trên GrabMart, người dùng dễ dàng tìm mua nguyên liệu Canada chính hãng với nhiều ưu đãi và dịch vụ giao hàng nhanh chóng. Trong khi đó, Shopee Live mang đến trải nghiệm mua sắm trực tiếp qua livestream. Đó là nơi người tiêu dùng có thể theo dõi người bán giới thiệu sản phẩm, tương tác nhanh và lựa chọn mua ngay với nhiều ưu đãi.

Sản phẩm từ Canada được đưa đến gần người tiêu dùng thông qua hệ thống thương mại điện tử.

Mỗi ngành hàng có sự tham gia của nhiều đối tác phân phối uy tín với hệ thống kênh bán đa dạng. Các sản phẩm Canada được phân phối với mức giá hợp lý từ nhà sản xuất như: Tập đoàn Dan On Foods, công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khải Thịnh, công ty TNHH Thực phẩm Trung Minh Thành, công ty TNHH Stherb Việt Nam, công ty cổ phần Dinh dưỡng Sức khỏe xanh.

Song song với hoạt động thương mại, chiến dịch còn đẩy mạnh nội dung trên mạng xã hội với sự tham gia của hơn 14 KOL và nhà sáng tạo nội dung ẩm thực. Thông qua video, livestream và chia sẻ thực tế, các KOL mang đến góc nhìn gần gũi về cách ứng dụng nguyên liệu Canada vào bữa ăn hàng ngày.

Những nội dung này không chỉ truyền cảm hứng nấu ăn mà còn góp phần xây dựng niềm tin về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm trong người tiêu dùng.

Hộp bí mật - điểm chạm cộng đồng từ yêu bếp

Trong chuỗi hoạt động, cuộc thi nấu ăn online “Hộp bí mật” do cộng đồng Yêu bếp triển khai là điểm nhấn kết nối người tiêu dùng với nguyên liệu Canada. Sau 2 mùa tổ chức thành công, cuộc thi chính thức quay trở lại với mùa 3, hứa hẹn mang đến sân chơi sáng tạo hơn cho cộng đồng yêu ẩm thực.

Thông qua hình thức sáng tạo món ăn từ hộp nguyên liệu bí mật, chương trình mang đến trải nghiệm thực tế, giúp người tham gia khám phá sự đa dạng và tính ứng dụng của nông sản Canada trong căn bếp Việt.

Với cách tiếp cận đa nền tảng, nông sản Canada từng bước xây dựng vị thế tại thị trường Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở chất lượng, các sản phẩm còn đại diện cho xu hướng tiêu dùng hiện đại - đề cao sự minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Hiện nay, sản phẩm nông sản Canada có mặt rộng rãi trên thị trường. Người tiêu dùng có thể tìm mua thông qua kênh online và offline tại hệ thống phân phối chính hãng.