3 học sinh rủ nhau tắm sông, 2 em chết và mất tích

3 học sinh Đắk Lắk bị nước cuốn trôi trong lúc tắm sông, một em may mắn được cứu sống, 2 em còn lại tử vong và mất tích.

Sáng 14/9, UBND xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk) thông tin trên địa bàn xảy ra vụ 3 học sinh tiểu học bị nước cuốn trôi khi tắm sông tại khu vực trạm bơm Buôn Mả Voi.

"Đến thời điểm hiện tại, một cháu được cứu sống, một cháu đã tìm thấy thi thể và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm học sinh mất tích còn lại", UBND xã Đức Bình thông tin.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm học sinh lớp 4 còn mất tích.

3 học sinh gặp nạn gồm: L.M.Y.S. (SN 2016), K.Y.T. (SN 2016), K.Y.L. (SN 2019).

Khoảng 16h ngày 13/9, 3 em rủ nhau ra sông tắm và không may bị dòng nước cuốn đi.

Ngay sau khi nhận tin báo, người dân cùng lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống em K.Y.L. (SN 2019, học lớp 1). Đến 17h30 cùng ngày, thi thể em K.Y.T. (SN 2016, học lớp 4) được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện Công an và Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 11 - Phòng PC07 Công an tỉnh Đắk Lắk, Lực lượng chức năng UBND xã Đức Bình và người dân đang có mặt tại hiện trường để khoanh vùng khu vực, tham gia tìm kiếm học sinh mất tích còn lại.

Đồng thời, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp đóng nước, các xã lân cận (Sơn Thành, Phú Hòa 1) huy động lực lượng chốt chặn các vị trí hạ lưu và đập Đồng Cam để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.