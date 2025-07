3 giây khoe nội y của Jennie gây tranh luận

Jennie thành tâm điểm tại show ở Mỹ với khoảnh khắc kéo áo để lộ nội y trên sân khấu. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền và tạo tranh luận.

Ngày 14/7, trong đêm diễn thứ hai của BlackPink tại SoFi Stadium (Los Angeles, Mỹ), Jennie trở thành tâm điểm. Khi biểu diễn đối diện ống kính, nữ thần tượng bất ngờ kéo áo để lộ phần bra bên trong. Hành động chỉ diễn ra khoảng 3 giây nhưng nhanh chóng “gây bão” trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là một phần trình diễn có chủ đích, nhằm tạo điểm nhấn hình ảnh. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả tranh luận, cho rằng hành vi này có phần hơi phản cảm, nhất là khi Jennie vốn là thần tượng có lượng người theo dõi lớn, bao gồm nhiều fan trẻ. Có ý kiến còn so sánh với màn trình diễn của Kwon Eun Bi tại Waterbomb.

Hình ảnh gây tranh luận của Jennie. Ảnh: Zakia's Everything.

“Người khác mà mặc vậy chắc bị ném đá cả tuần”, “từ khi nào khoe nội y lại được gọi là dễ thương?”, “Jennie từng có sân khấu táo bạo hơn, lần này chỉ như đang quảng bá sản phẩm”, “Eunbi thì bị chỉ trích, còn Jennie lại được khen là đáng yêu?”, là một số bình luận của khán giả Hàn Quốc trên diễn đàn Theqoo.

Bên cạnh những ý kiến chê trách, không ít người cũng lên tiếng bênh vực Jennie, cho rằng nghệ sĩ có quyền tự do thể hiện cá tính trên sân khấu. Theo họ, chính sự soi mói quá mức từ công chúng mới khiến mọi hành động của thần tượng trở nên nhạy cảm và dễ bị hiểu lầm.

Tối 13 và 14/7, BlackPink chính thức khai màn chặng Bắc Mỹ trong world tour DEADLINE tại sân vận động SoFi, Los Angeles. Sau hai năm vắng bóng ở Mỹ, nhóm nhạc nhà YG tái xuất với sân khấu hoành tráng cùng setlist kéo dài hơn hai tiếng. Ngoài loạt hit quen thuộc như Kill this love, Shut down, Ddu-Du Ddu-Du, nhóm cũng trình diễn ca khúc mới Jump, phát hành ngày 11/7.

Các tiết mục solo tiếp tục là điểm nhấn lớn với màn thể hiện nội lực của từng thành viên: Jennie trình diễn loạt ca khúc cá nhân theo phong cách hybrid R&B, Lisa gây bất ngờ với Fxck up the world, và Jisoo thể hiện bản ballad Your love. Đặc biệt ở đêm thứ hai, sân khấu Rosé trở thành tâm điểm khi cô mời Bruno Mars xuất hiện song ca.

Theo ghi nhận từ LA Times và Rolling Stone, BlackPink đã chứng minh đẳng cấp nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới với phong độ đồng đều, tương tác cảm xúc và sự hòa quyện trong dàn dựng. Hơn 140.000 khán giả đã tham dự hai đêm diễn, nhiều người gọi đây là “sự kiện âm nhạc đáng nhớ nhất năm”. Nhóm sẽ tiếp tục mang tour DEADLINE đến Chicago, Toronto, New York… trước khi kết thúc tại Seoul vào cuối năm.