3 công trình cùng về đích ngày 30/12, kéo giảm ùn tắc khu Nam TP.HCM

Không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ mưa to

Dự báo thời tiết 27/12, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm sâu, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Miền Trung mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh.