3 con hổ Bengal chào đời trong sở thú ở Gia Lai

  • Thứ sáu, 24/4/2026 14:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ba con hổ Bengal vừa chào đời tại một vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), nâng tổng đàn hổ tại vườn thú này lên 11 con.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận báo cáo của cơ sở nuôi về việc có thêm 3 cá thể hổ Bengal mới sinh, đồng thời tổ chức kiểm tra, xác nhận thực tế. Theo kết quả kiểm tra, tổng đàn hổ (Panthera tigris) tại cơ sở hiện có 11 cá thể, gồm 4 cá thể đực và 7 cá thể cái.

Ho Bengal Quy Nhon anh 1

Ba hổ con khoẻ mạnh trong khuôn viên vườn thú.

Trước đó, ngày 5/4, 3 cá thể hổ Bengal chào đời tại vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn. Qua theo dõi ban đầu, các cá thể hổ con phát triển bình thường, đang được hổ mẹ nuôi dưỡng.

Theo kiểm lâm tỉnh Gia Lai, việc sinh sản thành công các cá thể hổ trong điều kiện nuôi nhốt có kiểm soát góp phần bổ sung nguồn gen, phục vụ công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Cơ sở này đang quản lý nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có các loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra định kỳ đối với các loài động vật hoang dã tiếp tục được tăng cường nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo tồn.

Tê tê quý hiếm bò vào tầng hầm quán nhậu

Một cá thể tê tê nặng khoảng 3 kg bò vào tầng hầm quán nhậu ở Lâm Đồng, chủ quán lập tức trình báo kiểm lâm đến tiếp nhận.

14:45 19/4/2026

Cu li quý hiếm bò vào nhà dân ở Sơn La

Một cá thể cu li quý hiếm bò vào nhà dân ở phường Chiềng Sinh (tỉnh Sơn La). Người dân đã bắt và bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc, bảo tồn.

20:04 1/4/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

Hoàng Qui/VOV

Hổ Bengal Quy Nhơn Gia Lai Quy Nhơn hổ Bengal Sở thú Gia Lai FLC Zoo Safari Park Sở thú Quy Nhơn

    Đọc tiếp

    Da Nang chuan bi pha bo san van dong Chi Lang hinh anh

    Đà Nẵng chuẩn bị phá bỏ sân vận động Chi Lăng

    4 giờ trước 12:08 24/4/2026

    0

    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phá dỡ, tháo dỡ tài sản tại sân vận động Chi Lăng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

