3 cách vượt qua cảm giác mất hứng thú với bạn đời

Nhiều cặp đôi gắn bó lâu năm có lúc rơi vào “vùng trũng” và cho rằng cả hai đã hết hấp dẫn nhau. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng/ Pexels .

Căng thẳng, sự nhàm chán trong sinh hoạt và khoảng cách cảm xúc có thể làm suy giảm hứng thú giữa hai người trong một mối quan hệ tình cảm.

Nhiều cặp đôi gắn bó lâu năm có lúc rơi vào “vùng trũng” và cho rằng cả hai đã hết hấp dẫn nhau. Thực tế thường không phải vậy, và kể cả khi đúng, vấn đề hiếm khi đơn giản như câu: “Tôi không còn thấy họ cuốn hút”.

Tình yêu và sự hấp dẫn vượt xa yếu tố ngoại hình. Sự gắn kết sâu sắc về cảm xúc, cảm giác an toàn, chút bí ẩn, sự bất ngờ hay sự tự tin của mỗi người đều góp phần tạo nên khả năng khơi gợi cảm xúc với người kia. Vì vậy, cảm thấy bớt rung động với bạn đời không có nghĩa mối quan hệ đã đi vào ngõ cụt, theo VICE.

Vì sao bỗng “hết cảm giác” với bạn đời?

Theo bà Lauren Goldstein, chuyên gia trị liệu quan hệ, có rất nhiều lý do khiến một người nhạt dần cảm xúc với bạn đời. “99% trong số đó liên quan đến bản thân người ấy và sự thay đổi trong cách hai người tương tác”, bà nói.

Chẳng hạn, bạn có thể đang căng thẳng vì công việc, thiếu tự tin về cơ thể hoặc cảm thấy xa cách về mặt cảm xúc với đối phương.

Chuyên gia Lauren Goldstein cho biết mọi mối quan hệ đều thay đổi theo thời gian. Sau giai đoạn trăng mật, thường kéo dài khoảng 6 tháng đến 2 năm, các cặp đôi phải cùng nhau gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, từ công việc nhà đến nuôi dạy con cái. Họ dần nhìn thấy những khía cạnh đời thường của nhau, lặp lại những sinh hoạt quen thuộc và ít có cơ hội tìm kiếm cảm giác mới mẻ.

Đôi khi, vấn đề không nằm ở việc bạn đời kém hấp dẫn hơn trước mà ở chỗ hai người đã rơi vào nhịp sống đơn điệu. Sự cuốn hút có thể phai nhạt khi một người mải miết với trách nhiệm gia đình, người còn lại dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi.

7 bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc (The Seven Principles for Making Marriage Work) John M Gottman, Nan Silver (NXB Phụ nữ, 2013) Đây là cuốn sách về tâm lý và quan hệ hôn nhân, tổng hợp các kết quả nghiên cứu nhiều năm về điều gì giúp các cặp đôi duy trì một mối quan hệ bền vững. Không chỉ hữu ích cho các cặp vợ chồng, nội dung tác phẩm còn thường được các chuyên gia tư vấn, nhà trị liệu hôn nhân và những người quan tâm đến giao tiếp trong các mối quan hệ tham khảo như một nền tảng để hiểu cách xây dựng sự gắn kết bền vững.

Ngoài ra, cách mỗi người nhìn nhận cơ thể mình, sức khỏe tinh thần và những tương tác trong quan hệ cũng có thể làm suy giảm sức hút. “Thường nguyên nhân nằm ở bên trong mỗi cá nhân hơn là ở người bạn đời”, bà Lauren Goldstein nhận định.

Làm thế nào để tránh cho mối quan hệ của mình ngày một tồi tệ đi hoặc cứu vãn một cuộc hôn nhân đang ngấp nghé bờ vực thẳm? cũng là vấn đề được đề cập tới trong cuốn 7 bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc của John Gottman và Nan Silver.

3 cách ứng phó

Khi cảm thấy không còn bị thu hút bởi bạn đời, điều cần làm trước tiên không phải là đánh giá ngoại hình của họ mà là nhìn lại trạng thái bản thân và cách hai người đang kết nối.

Xác định nguyên nhân hai người xa cách

Bà Lauren Goldstein phân tích mỗi người nên bắt đầu bằng việc tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ, nhìn lại bản thân thay vì đổ lỗi cho bạn đời. Áp lực và lo âu cũng cần được xem xét, bởi chúng có thể ảnh hưởng đáng kể.

“Sau đó, hãy tìm hiểu điều gì khiến mình thấy rung động, điều gì khơi dậy hứng khởi, rồi làm nhiều hơn những điều ấy”, bà Lauren Goldstein khuyên.

Thêm chút bí ẩn cho mối quan hệ

Nhiều người tưởng mình đã hết hấp dẫn với bạn đời, trong khi thực ra đời sống tình cảm chỉ đang rơi vào lối mòn. Bất kỳ ai trong mối quan hệ dài hạn cũng có thể gặp tình trạng này.

“Một mối quan hệ vững chắc cần sự an toàn và ổn định, nhưng cảm xúc hứng thú với bạn đời lại cần bí ẩn, bất ngờ.Thách thức nằm ở việc cân bằng hai yếu tố này”, bà Goldstein cho biết.

Đôi khi sự bất ngờ, bí ẩn có tác dụng trong một mối quan hệ đang nhạt dần. Ảnh: Trần Long/Pexels.

Khi cuộc sống chung chỉ xoay quanh công việc, hóa đơn, việc nhà và trách nhiệm chăm sóc con cái, hai người rất dễ trở thành những cộng sự điều hành gia đình hơn là những người tình. Vì vậy, việc dành thời gian cho nhau ngoài các nghĩa vụ thường nhật, tạo ra những trải nghiệm mới và khôi phục sự ngẫu hứng có thể giúp mối quan hệ thoát khỏi trạng thái đơn điệu.

Cuốn Mating in Captivity (tạm dịch: Chuyện yêu trong môi trường giam cầm) của nhà trị liệu Esther Perel cũng đề cập đến nội dung này. Perel cho rằng cảm giác an toàn, quen thuộc giúp nuôi dưỡng tình yêu, nhưng đôi khi lại làm suy giảm sức hút, ngược lại, khoảng cách, tính bí ẩn và sự độc lập cá nhân có thể góp phần duy trì khao khát trong các mối quan hệ bền vững.

Thay vì xem sự suy giảm đam mê, hứng thú với bạn đời là điều tất yếu, tác phẩm khuyến khích nhìn nhận đời sống tình cảm như một phần cần được chủ động vun đắp.

Trò chuyện chân thành, nhẹ nhàng với bạn đời

Trao đổi là cách quan trọng để giải quyết những vấn đề trong quan hệ, nhưng nói về việc không còn cảm thấy hấp dẫn đối phương có thể khiến cả hai tổn thương. Vì thế, cách mở đầu cuộc trò chuyện rất quan trọng.

Bà Lauren Goldstein cho rằng mỗi người nên hiểu rõ những khó khăn của bản thân trước khi chia sẻ với bạn đời. Thay vì nói rằng đối phương không còn quyến rũ, hãy bày tỏ rằng mình đang gặp khó khăn, muốn hiểu bản thân hơn và hy vọng cả hai có thể cùng tìm cách cải thiện.

Điều quan trọng là trấn an đối phương rằng suy nghĩ của mình không đồng nghĩa việc họ đột nhiên trở nên kém hấp dẫn. Cách tiếp cận mang tính xây dựng, hướng đến sự thấu hiểu và hợp tác, sẽ hữu ích hơn việc chỉ trích hay quy trách nhiệm.

Suy giảm sức hút không nhất thiết là dấu chấm hết của một mối quan hệ. Khi nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía, hiểu rõ nhu cầu của bản thân và cùng nhau tìm kiếm sự kết nối, các cặp đôi có thể từng bước khôi phục sự gần gũi và hứng thú.