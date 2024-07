3 bí quyết sống thọ, sống khỏe của những người Nhật trăm tuổi

Người Okinawa, những cư dân sống đến trăm tuổi của xứ sở hoa anh đào, có những bí quyết góp phần tạo nên một cuộc sống khỏe mạnh, thọ lâu, hạnh phúc.

Ảnh: Blue zones.

Những ai từng tìm hiểu thêm về bí quyết để sống lâu hơn và hạnh phúc hơn có lẽ đã nghe nói đến các "vùng xanh" (blue zone) - những nơi có nhiều cư dân sống thọ nhất trên thế giới như Okinawa, Nhật Bản.

Theo chuyên gia về tuổi thọ Dan Buettner, trung bình phụ nữ Okinawa sống lâu hơn phụ nữ ở mọi nơi khác trên toàn thế giới. Buettner cũng cho biết rằng người Okinawa ít bị ung thư, bệnh tim và chứng mất trí hơn người Mỹ. Những cư dân bất chấp quy luật lão hóa của tuổi tác từ hòn đảo này đã thu hút chú ý của nhiều chuyên gia và tác giả, nhà làm phim về tuổi thọ, sức khỏe.

Bộ đôi tác giả Héctor García và Francesc Miralles đã phỏng vấn hơn 100 người già nhất ở Okinawa về các nguyên tắc và kỹ thuật những người Nhật sống đến trăm tuổi này tuân thủ hàng ngày. Từ đây, họ chấp bút cuốn sách Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life (tạm dịch: Ikigai: Bí quyết sống thọ và hạnh phúc của người Nhật).

CNBC đã rút ra 3 quy tắc sau đây từ quyển sách:

Vận động cường độ thấp ít nhất 5 phút mỗi ngày

Hầu hết người được phỏng vấn đều chia sẻ rằng họ thường xuyên luyện tập radio taiso, bài tập thể dục nổi tiếng của Nhật Bản có từ nhiều thập kỷ trước.

"Cả những người già sống trong viện dưỡng lão mà chúng tôi đến thăm cũng dành ít nhất năm phút mỗi ngày tập bài thể dục này, một số người tập trên xe lăn", hai tác giả viết trong cuốn sách.

Bài tập này bao gồm các chuyển động cường độ thấp và có thể hoàn thành trong năm phút hoặc ít hơn. Đặc biệt, bài tập này thường được thực hiện theo nhóm.

Theo García và Miralles, một trong những mục tiêu chính của radio taiso là "thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa những người tham gia".

Tìm mục đích để sống bận rộn

Sách Ikigai - Đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng cũng của bộ đôi tác giả Héctor García và Francesc Miralles đã xuất bản tiếng Việt.

Ngạn ngữ Nhật Bản có câu "Chỉ cần luôn năng động thì sẽ sống lâu trăm tuổi". Người Okinawa làm điều này bằng cách tìm ra ikigai hay mục đích sống, khuyến khích họ tập trung vào những điều có ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống.

Ikigai có thể tạm dịch là "hạnh phúc khi luôn bận rộn". Thông thường, những người sống thọ nhất không nghỉ hưu.

Trường hợp điển hình là đạo diễn phim hoạt hình tại Studio Ghibli Hayao Miyazaki, năm nay 83 tuổi. Sau khi nghỉ hưu vào thập niên 1990, một ngày kia Miyazaki quay lại chỗ làm để phác họa các phim hoạt hình mới. Ông duy trì sáng tác và vừa phát hành phim mới nhất vào năm 2023.

Đạt trạng thái "dòng chảy"

"Không có công thức kỳ diệu duy nhất nào cho việc tìm kiếm hạnh phúc, sống theo ikigai của mình," García và Miralles viết. "Nhưng một điểm quan trọng là đạt được đến trạng thái dòng chảy và nhờ trạng thái này, có được 'trải nghiệm tối ưu'."

Dòng chảy là khái niệm do nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi đưa ra, mô tả trạng thái tập trung hoàn toàn vào một hành động. Theo García và Miralles, đắm chìm vào trạng thái này giúp bạn sống ở hiện tại nhiều hơn, cải thiện khả năng tập trung và tạm quên những lo lắng.

"Những người hạnh phúc nhất không phải là những người đạt được nhiều thành tựu nhất, mà là những người có nhiều thời gian trong trạng thái dòng chảy hơn", hai tác giả viết.