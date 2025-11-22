2.800 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra

Tính đến 12h ngày 22/11/2025, toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.800 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua thống kê, tính đến thời điểm ngày 22/11/2025, tổng số tiền và hiện vật đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là hơn 1.400 tỷ đồng , ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Trong đó, các đơn vị đăng ký qua Ban Vận động Trung ương song trực tiếp chuyển hỗ trợ cho các địa phương là 618,5 tỷ đồng (Gồm: 500 tỷ đồng do Tập đoàn VinGroup ủng hộ được Quỹ Thiện Tâm trực tiếp phối hợp với MTTQ các tỉnh, thành phố triển khai tại các địa phương; Thành phố Hà Nội ( 100 tỷ đồng ); Thành phố Cần Thơ ( 2,5 tỷ đồng ), Tập đoàn Ecopark ( 10 tỷ đồng ), Samsung Việt Nam ( 5 tỷ đồng ), Honda Việt Nam ( 1 tỷ đồng ).

Ngày 22/11, thay mặt Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã trao số tiền 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ảnh: PV.

Các đơn vị đăng ký ủng hộ tại Hội chợ Mùa thu là 112,596 tỷ đồng . Hội chợ Mùa thu diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11/2025 tại Hà Nội. Tại Hội chợ đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do bão lũ thông qua kênh MTTQ Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ kinh phí và các sản phẩm qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là trên 701 tỷ đồng .

Tính đến 12h ngày 22/11/2025, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.800 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Với tinh thần phân bổ kịp thời để hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn do mưa lũ gây ra, từ số tiền tiếp nhận được, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 9 đợt với tổng số tiền là 678,182 tỷ đồng tới 23 địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hoà khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Báo Khánh Hoà.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị đã trực tiếp phân bổ số tiền kinh phí về các địa phương là 118,5 tỷ đồng .

Tập đoàn VinGroup, thông qua Quỹ Thiện Tâm tính đến ngày 21/11/2025 đã giải ngân hơn 350 tỷ đồng (bằng 70% của 500 tỷ đồng đăng ký ủng hộ).

Bảng thống kê số kinh phí đã được phân bổ. Ảnh: PV.