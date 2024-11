27 nước trình diễn ở Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, triển lãm nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, còn nhằm tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho quân đội...

Hiện tại có 42 đoàn chính thức đăng ký sang thăm Việt Nam và dự triển lãm. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự khai mạc, phát biểu và tham quan triển lãm.

Lực lượng Không quân Việt Nam bay chào mừng; đặc công, quân khuyển Biên phòng Việt Nam sẽ biểu diễn chào mừng triển lãm.

Nhân dân tham quan triển lãm từ 13h ngày 21/12 đến hết ngày 22/12.

Các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Thiếu tướng Lê Quang Tuyến cho biết, các sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại triển lãm gồm các sản phẩm do các cơ quan, đơn vị như: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Kỹ thuật quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và các công ty thương mại, dịch vụ của Bộ Quốc phòng nghiên cứu, chế tạo.

Khu vực triển lãm có tổng diện tích hơn 100.000 m2 với diện tích trưng bày trong nhà là 15.000m2 và ngoài trời hơn 20.000 m2.

Đến nay có gần 200 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 27 quốc gia như Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Serbia, CH Séc, Thụy Điển, Phần Lan, Belarus, Bulgaria, Ý, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Israel, Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia, UAE, Mỹ... đăng ký gian trưng bày tại triển lãm.

Năm 2022, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tham gia của đông đảo các cơ quan quản lý, đại biểu quốc tế và trong nước, với quy mô trưng bày trong nhà và ngoài trời khoảng 25.000 m2; có 175 công ty tham dự từ 31 quốc gia; 6 khu gian hàng quốc gia; 25.000 khách tham quan chuyên ngành; 300 đoàn đại biểu trong nước; 52 đoàn đại biểu quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra 80 cuộc gặp mặt song phương; 15 phiên thuyết trình kỹ thuật.

Các lĩnh vực trưng bày tại triển lãm:

Hệ thống và trang thiết bị phòng không - không quân: máy bay tiêm kích, máy bay trực thăng, máy bay không người lái, tổ hợp pháo, tên lửa phòng không…

Hệ thống và trang thiết bị hải quân: tàu ngầm, tàu chiến, tàu không người lái, tàu bổ trợ, thiết bị trinh sát, quan sát ngầm, ngư lôi, thủy lôi, tên lửa đất đối hải, tên lửa hải đối hải.

Hệ thống và trang thiết bị lục quân: vũ khí bộ binh, vũ khí hỏa lực, pháo tự hành, pháo mặt đất, xe tăng, xe thiết giáp...

Hệ thống và trang thiết bị an ninh: sinh trắc học, chống khủng bố và hệ thống an ninh nhà nước nội bộ, hệ thống phòng chống tội phạm an ninh mạng, vũ khí sát thương.