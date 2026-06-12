Trong 2 tuần, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 24 ca nhồi máu cơ tim cấp. Đáng báo động, gần 40% bệnh nhân dưới 50 tuổi và hoàn toàn không ngờ mình mắc bệnh.

Một bệnh nhân nhồi máu cơ tim được can thiệp kịp thời. Ảnh: Thanh Thuần.

Từng nghĩ cơn đau tức ngực chỉ là mệt mỏi thông thường, anh N.M.B. (38 tuổi, TP.HCM) vẫn cố làm việc. Chỉ đến khi lồng ngực đau xé, khó thở và vã mồ hôi hột, người đàn ông làm nghề xây dựng mới hoảng loạn nhập viện.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, phải can thiệp đặt stent tái thông mạch vành để giành giật sự sống.

Bước qua cửa tử, người đàn ông 38 tuổi nhận ra đây cái giá đắt cho chuỗi ngày dài chủ quan với bệnh tăng huyết áp, duy trì thói quen hút thuốc, uống rượu bia và thức khuya liên miên.

Nhiều ca nhồi máu cơ tim ở người trẻ

Tương tự, chị N.T.M.T. (48 tuổi, ngụ TP.HCM) đang đi bán vé số thì bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau ngực, khó thở. Nghĩ chỉ là mệt thông thường nên chị cố gắng trở về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng khiến người thân phải đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và nhanh chóng được can thiệp kịp thời.

“Từ trước đến giờ tôi không nghĩ mình mắc bệnh tim nên cũng không đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Sau lần này chắc chắn tôi phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn”, chị T. chia sẻ.

Anh N. ngỡ ngàng khi được chẩn đoán nhồi máu cơ tim dù không có dấu hiệu cảnh báo trước đó. Ảnh: Thanh Thuần.

Một trường hợp khác là anh L.H.N. (40 tuổi), nhân viên bảo vệ tòa nhà. Sau khi làm việc liên tục suốt 24 giờ và thường xuyên trực ca đêm, anh bất ngờ khó thở dữ dội khi trở về nhà và được người thân đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định anh bị nhồi máu cơ tim cấp. Dù không hút thuốc lá hay uống rượu bia, anh vẫn mang nhiều yếu tố nguy cơ như thức khuya kéo dài, ăn uống không điều độ và thừa cân.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ còn phát hiện anh có dấu hiệu ngưng thở khi ngủ, tình trạng làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

“Tôi sẽ thay đổi công việc để không phải thức khuya thường xuyên nữa. Bác sĩ cũng khuyên tôi giảm cân, tập thể dục và điều trị tình trạng ngưng thở khi ngủ để bảo vệ tim mạch”, anh N. cho biết.

Trong khi đó, anh V.C.P. (43 tuổi) bất ngờ xuất hiện triệu chứng choáng váng, đau ngực dữ dội và khó thở khi đang làm việc. Nhờ được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện kịp thời, anh được can thiệp khẩn cấp và qua cơn nguy kịch.

Người bệnh cho biết bản thân mắc tăng huyết áp và đái tháo đường, đang sử dụng thuốc điều trị hàng ngày. Tuy nhiên, áp lực công việc cùng căng thẳng kéo dài do hoàn cảnh gia đình đã ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Thức khuya, stress kéo dài bào mòn mạch máu

Tại buổi họp báo chuyên đề “Nhồi máu cơ tim - Cơn sóng ngầm đang hủy hoại người trẻ” ngày 12/6, TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó khoa Tim mạch Can thiệp, cho biết đơn vị đang ghi nhận sự gia tăng đáng báo động của bệnh lý này ở người trẻ.

Theo thống kê từ khoa Tim mạch Can thiệp, nếu trước đây trung bình mỗi tuần bệnh viện tiếp nhận khoảng 7 ca nhồi máu cơ tim cấp từ Khoa Cấp cứu và các cơ sở y tế lân cận, thì riêng hai tuần gần đây đã có 24 trường hợp nhập viện cấp cứu, tăng 42%.

TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó khoa Tim mạch Can thiệp, chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Đáng chú ý, trong số này có 9 bệnh nhân dưới 50 tuổi, chiếm 38%. Đây đều là những người đang trong độ tuổi lao động, nhiều trường hợp chưa từng nghĩ mình có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bác sĩ Sơn cho biết không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng như sốc tim, ngưng tim hoặc ngưng thở. Một số trường hợp thậm chí không có tiền sử bệnh tim mạch rõ ràng, khiến việc phát hiện bệnh từ sớm gặp nhiều khó khăn.

“Nhồi máu cơ tim không còn là bệnh lý riêng của người cao tuổi. Chúng tôi đang ghi nhận ngày càng nhiều người trẻ nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chủ quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch trong cuộc sống hàng ngày”, bác sĩ Sơn nhận định.

Bác sĩ Sơn cho hay xu hướng trẻ hóa bệnh tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, nổi bật là tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng các chất kích thích.

Những yếu tố này thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch diễn ra sớm hơn, làm các mảng xơ vữa dễ nứt vỡ, hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn động mạch vành, dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc đau lan lên hàm, cổ và vai trái. Người bệnh cần đến bệnh viện sớm, khi đó cơ hội cứu sống sẽ cao và nguy cơ để lại di chứng thấp.