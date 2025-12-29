2.000 cửa hàng trong 3 năm: Cách Con Cưng chủ động dẫn dắt thị trường

Sau dấu ấn 1.000 cửa hàng, Con Cưng hướng đến mục tiêu 2.000 điểm bán trong 3 năm tới, đặt ra bài toán tăng trưởng dựa trên năng lực vận hành và sự chủ động trước thị trường.

Tại sự kiện tri ân khách hàng VIP dịp kỷ niệm dấu ấn 1.000 cửa hàng, ông Lưu Anh Tiến - CEO Con Cưng - đã chia sẻ về chặng phát triển tiếp theo và cách doanh nghiệp từng bước xây dựng nền tảng để mở rộng một cách chủ động và thần tốc.

Vững ở sân nhà để nghĩ chuyện vươn xa

Trong hơn một thập kỷ qua, thị trường mẹ - bé tại Việt Nam tăng trưởng song hành với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, khi chi tiêu cho chăm sóc trẻ em dịch chuyển từ “đủ dùng” sang “đầu tư dài hạn” cho dinh dưỡng, an toàn và trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy.

Với quy mô ước tính khoảng 7 tỷ USD mỗi năm và đà tăng trưởng duy trì ở mức cao, ngành bán lẻ mẹ - bé cũng chuyển dịch từ mô hình cửa hàng nhỏ lẻ, phân tán sang sân chơi của các chuỗi quy mô lớn, nơi độ phủ và năng lực vận hành đồng bộ trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Ông Lưu Anh Tiến - CEO Con Cưng.

Đặt hành trình gần 15 năm của Con Cưng trong bối cảnh đó, ông Lưu Anh Tiến nhìn nhận quy mô hiện tại là kết quả của cả sự phát triển nội tại của doanh nghiệp lẫn sự trưởng thành của thị trường.

“Thời điểm ban đầu, con số 1.000 cửa hàng thật sự là thách thức không nhỏ. Nhưng khi bắt tay vào làm, cùng với sự phát triển của thị trường, chúng tôi nhận thấy chân dung người dùng cũng thay đổi rõ rệt. Họ chuyển mình cùng thời đại và ngày càng ưu tiên chi tiêu nhiều hơn để chăm sóc con cái. Cùng với quyết tâm và nỗ lực của đội ngũ nhân sự, Con Cưng đã đạt được dấu ấn 1.000 cửa hàng như hiện tại”, ông Lưu Anh Tiến chia sẻ.

Với 1.000 cửa hàng, Con Cưng hiện giữ vị thế dẫn đầu về độ phủ trong ngành bán lẻ mẹ - bé theo mô hình chuỗi tại Việt Nam. Con số này là nền tảng để Con Cưng thực hiện bài toán mới cho những bước đi xa hơn và mạnh hơn.

CEO thương hiệu cho rằng quy mô chưa bao giờ được hiểu đơn thuần là “mở nhiều cửa hàng hơn”, mà là khả năng hiện diện đúng nơi người tiêu dùng cần.

“Việt Nam có địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh, mạnh và dân số không còn tập trung riêng ở các đại đô thị như Hà Nội hay TP.HCM. Người tiêu dùng ở đâu, nhu cầu phát sinh tại đâu, thì Con Cưng phải hiện diện tại đó”, ông Tiến phân tích.

Trẻ em và gia đình từ nhiều tỉnh thành cùng trải nghiệm mua sắm tại hệ thống cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc.

Chính cách nhìn này khiến quy mô trở thành đòn bẩy chiến lược, thay vì mục tiêu tự thân. Khi xây dựng được hệ thống đủ rộng, đủ sâu và đủ đồng bộ, Con Cưng bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với kế hoạch mở rộng lên 2.000 cửa hàng trong vòng 3 năm tới.

“Đây thời điểm Con Cưng hội tụ tất cả yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để thúc đẩy giai đoạn mở rộng tiếp theo. Mục tiêu 2.000 cửa hàng là bước đi đã được tính toán dựa trên nền tảng vận hành, thị trường và đội ngũ hiện có”, ông Lưu Anh Tiến nhấn mạnh.

“Kiềng ba chân” tạo lực đẩy cho thương hiệu dẫn đầu

Nói thêm về yếu tố “nhân hòa”, ông Lưu Anh Tiến cho biết tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi được nâng đỡ bởi những trụ cột đủ vững, trong đó sáng tạo đóng vai trò quyết định khả năng duy trì vị thế dẫn đầu.

“Chúng tôi không chạy theo thị trường, những bài học từ bên ngoài mang giá trị tham khảo, chỉ có sự sáng tạo tự thân mới là con đường dài hạn đưa thương hiệu dẫn đầu”, ông Tiến nhấn mạnh.

Với Con Cưng, sáng tạo không dừng ở ý tưởng hay sản phẩm mới, mà được thể hiện trong cách thiết kế hệ thống vận hành - vừa cho phép mở rộng nhanh, nhưng đảm bảo sự tối ưu về chi phí và cung cấp mức giá bán tốt cũng như chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm của khách hàng trên toàn hệ thống. Một trong ba trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển là mô hình Manufacture-to-Consumer (MTC), giúp Con Cưng rút ngắn chuỗi trung gian và chủ động kiểm soát toàn bộ hành trình của sản phẩm.

Đại diện Con Cưng, FrieslandCampina Việt Nam và Takato cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển dựa trên chất lượng, sự thấu hiểu người tiêu dùng và tăng trưởng bền vững.

Lấy ví dụ cụ thể, ông Tiến mô tả quy trình một sản phẩm đi từ nhà máy đến Con Cưng mà không qua bất kỳ khâu trung gian nào. Điều này giúp Con Cưng tối ưu về mặt chi phí, giảm thiểu thời gian vận chuyển cũng như kiểm soát chất lượng ở mức tốt nhất.

Đánh giá rất cao cách làm của mô hình này, đại diện nhà sản xuất tã công nghệ Nhật Bản Takato nhìn nhận Con Cưng có thế mạnh ở tốc độ mở rộng, khả năng tối ưu chuỗi cung ứng và năng lực tiếp cận nhóm phụ huynh hiện đại - những yếu tố giúp sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế nhanh chóng đến tay người tiêu dùng Việt Nam với mức giá hợp lý. Cũng theo CEO Con Cưng, khi doanh nghiệp đạt đến quy mô đủ lớn, doanh nghiệp sẽ có khả năng kiểm soát và tối ưu chi phí trên toàn bộ chuỗi giá trị, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Không gian kết nối quen thuộc của các gia đình trẻ trong sự kiện tri ân khách hàng VIP của Con Cưng.

Để hệ thống vận hành hiệu quả ở quy mô lớn, Con Cưng áp dụng triết lý vận hành 80:20, ưu tiên phần lớn nguồn lực cho các yếu tố tạo giá trị dài hạn như công nghệ, dữ liệu, logistics và quản trị chuỗi cung ứng, đồng thời giữ sự linh hoạt cần thiết để thích ứng với thị trường. Nhờ vậy, hệ thống có thể mở rộng nhanh nhưng vẫn giữ được giá bán ổn định, chất lượng đồng đều và trải nghiệm nhất quán ở mọi cửa hàng và trên mọi kênh mua sắm.

Với nền tảng vận hành mạnh mẽ, Con Cưng tiếp tục mở rộng trụ cột thứ hai là mô hình bán lẻ tích hợp đa kênh. Trong mô hình bán lẻ hiện đại, cửa hàng vật lý không còn chỉ là điểm bán, mà trở thành mắt xích trong hạ tầng online, hỗ trợ xử lý đơn và giao hàng nhanh trong vòng 30 phút. Theo ông Tiến, việc đầu tư mạnh cho thương mại điện tử trong 3 năm trở lại đây xuất phát từ sự thay đổi trong hành vi mua sắm, khi người tiêu dùng ngày càng linh hoạt về thời gian và không gian.

Trên nền tảng đó, Con Cưng phát triển song song online và offline, hướng đến trải nghiệm mua sắm liền mạch đa kênh, nơi các điểm bán vật lý và nền tảng số được kết nối xuyên suốt trong toàn bộ hành trình khách hàng. Hiện kênh online đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu. Tại các thành phố lớn, tỷ trọng này đang tiến gần trạng thái cân bằng giữa kênh online và offline, phản ánh chiến lược chủ động xây dựng “sân nhà” số của doanh nghiệp.

Bán lẻ đa kênh được Con Cưng phát triển song song, kết nối cửa hàng vật lý và nền tảng số trong cùng một trải nghiệm.

Trụ cột thứ ba tập trung vào con người, trong đó cách Con Cưng xây dựng hệ thống cũng phản ánh rõ triết lý phát triển nhân sự của doanh nghiệp. Theo CEO Lưu Anh Tiến, nền tảng kỹ thuật của đội ngũ sáng lập đã sớm định hình tư duy vận hành dựa trên hệ thống và dữ liệu, tạo điều kiện để đội ngũ nhân sự trẻ nhanh chóng tham gia vào bài toán lớn của tổ chức. Khi hệ thống ngày càng hoàn thiện, Con Cưng chuyển từ mô hình phụ thuộc cá nhân sang trao quyền cho đội ngũ, với hoạt động vận hành được dẫn dắt bởi mục tiêu, quy trình và dữ liệu.

Song song với việc tự xây dựng năng lực nội tại, Con Cưng cũng xem hợp tác chiến lược với đối tác toàn cầu là một phần quan trọng trong tăng trưởng bền vững.

Theo đại diện FrieslandCampina Việt Nam nhìn nhận giai đoạn phát triển tiếp theo của Con Cưng là cơ hội để các đối tác đầu tư trực tiếp cho người tiêu dùng Việt, thông qua các chương trình, sản phẩm và trải nghiệm được triển khai ngay tại hệ thống Con Cưng.

Thông qua hệ thống Con Cưng, các đối tác có điều kiện tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và tạo ra những trải nghiệm mua sắm mang giá trị rõ nét.

Chính sự cộng hưởng giữa năng lực vận hành và mối quan hệ hợp tác dài hạn cùng đối tác chiến lược giúp Con Cưng duy trì vị thế dẫn đầu một cách bền bỉ, xuyên suốt nhiều chu kỳ phát triển của thị trường.

“Năm năm trước chúng tôi dẫn đầu, hiện tại vẫn dẫn đầu và kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vị thế đó trong tương lai”, ông Lưu Anh Tiến khẳng định.

“Cây lớn vươn cao, bóng càng tỏa rộng”

Ở góc nhìn của người lãnh đạo, ông Lưu Anh Tiến cho rằng khi doanh nghiệp đạt đến một quy mô đủ lớn, tăng trưởng không còn là câu chuyện nội tại, mà gắn liền với trách nhiệm rộng hơn đối với xã hội, đối tác và khách hàng. Với Con Cưng, đó là mối quan hệ hai chiều: doanh nghiệp lớn lên nhờ thị trường, đồng thời cần đóng góp trở lại cho xã hội đã nuôi dưỡng mình. “Không riêng Con Cưng mà với tôi, thương hiệu nào cũng thế. Khi càng trưởng thành, trách nhiệm càng cao”, ông Tiến nhấn mạnh.

Với tư duy đó, Con Cưng không tách rời các cột mốc tăng trưởng khỏi trách nhiệm cộng đồng, mà chủ động đưa ra sáng kiến để trẻ em và các gia đình tham gia vào hành trình sẻ chia.

Nổi bật trong dịp kỷ niệm đạt 1.000 cửa hàng, doanh nghiệp triển khai tiếp tục mùa thứ 2 của chương trình CSR “Bé tô màu - Bé sẻ chia” trong đó mỗi bức tranh của trẻ em được quy đổi thành 10.000 đồng đóng góp cho chi phí phẫu thuật tim. Theo cách này, khách hàng không chỉ là người ủng hộ, mà trở thành người đồng hành trực tiếp trong hành trình sẻ chia cùng thương hiệu.

“Bé tô màu - Bé sẻ chia” là cách Con Cưng biến niềm vui của trẻ thành những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Ở góc độ khác, ông Tiến cho rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cần sự đồng hành của các đối tác trong toàn chuỗi giá trị, để sau cùng mọi nỗ lực đều quy tụ về điểm chốt quan trọng nhất: khách hàng. “Ngày nay, ba mẹ trẻ có thể tự nghiên cứu mọi thứ. Điều đó tạo áp lực cho chúng tôi và đối tác để Con Cưng luôn phải là lựa chọn tốt nhất khi khách hàng tìm đến”, ông nói.

Tại sự kiện tri ân khách hàng VIP, mối quan hệ gắn bó với Con Cưng được phản ánh rõ qua những trải nghiệm đời thường của các gia đình. Chị Võ Thị Yến Nhi (TP.HCM) cho biết từ khi mang thai bé đầu lòng đến khi bé thứ hai gần 3 tuổi, Con Cưng luôn là điểm mua sắm quen thuộc vì sản phẩm chính hãng, giá rõ ràng và thuận tiện cho sinh hoạt gia đình. Hành trình gắn bó hơn 8 năm xuất phát từ mong muốn dành cho con sản phẩm tốt và cảm thấy an tâm trong suốt hành trình nuôi dạy trẻ.

Hay câu chuyện của anh Nguyễn Kinh Lợi (TP.HCM), khi đánh giá cao trải nghiệm mua sắm, kết hợp linh hoạt giữa trực tuyến và tại cửa hàng Con Cưng. Với sản phẩm cần trực tiếp lựa chọn như sữa hay quần áo, anh ưu tiên đến cửa hàng để kiểm tra kỹ cho con, trong khi mặt hàng tiêu dùng nhanh được đặt online qua ứng dụng Con Cưng.

Mối quan hệ giữa Con Cưng và khách hàng được xây dựng từ sự an tâm, tin tưởng và trải nghiệm nhất quán.

Với Con Cưng, mối quan hệ mật thiết với khách hàng được xây dựng như chuỗi giá trị dài hạn, từ khả năng hiện diện đúng lúc, sự nhất quán về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đến cảm giác an tâm được bồi đắp qua từng điểm chạm mua sắm. Trên hành trình phát triển tiếp theo, mỗi bước mở rộng đều gắn với cam kết giữ vững chuẩn mực trải nghiệm đã gây dựng. Từ tất cả tầng nghĩa đó, khi được hỏi về cách hình dung mối quan hệ giữa Con Cưng và khách hàng, ông Tiến chọn một từ để khép lại buổi chia sẻ: “Love” - tổng hòa của đồng hành, tin tưởng, tín nhiệm và gắn bó, cũng là giá trị giúp thương hiệu dẫn đầu đứng vững qua nhiều chu kỳ thăng trầm của thị trường.