200 triệu euro cho Olise có phải điên rồ?

Bayern Munich khẳng định Michael Olise là hạt nhân chiến lược, không có chuyện ra đi bất chấp tin đồn Liverpool sẵn sàng chi đậm.

Không chỉ là phong độ bùng nổ, Olise đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất châu Âu.

Không phải tin đồn vô căn cứ

Olise đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng sau mùa giải thăng hoa trong màu áo Bayern Munich. Tại Anh, thông tin Liverpool sẵn sàng chi tới 200 triệu euro để thay thế Mohamed Salah không phải tự nhiên xuất hiện.

Đây là con số gây sốc, nhưng nếu nhìn vào cách Bayern phản ứng, câu chuyện lại trở nên logic. Đội bóng Đức không đàm phán. Họ “đóng cửa” ngay từ đầu. Lý do nằm ở hợp đồng kéo dài đến năm 2029 và không có điều khoản giải phóng. Bayern nắm toàn quyền.

Giám đốc Thể thao Max Eberl khẳng định rõ: Olise là tương lai. CEO Jan-Christian Dreesen nhấn mạnh Bayern là nơi cạnh tranh danh hiệu. Thông điệp rất rõ: không có mức giá nào được đặt lên bàn.

Trong bối cảnh đó, con số 200 triệu euro không phải là “giá bán”, mà là mức định giá thị trường buộc phải đưa ra để thử phản ứng của Bayern.

Điểm tựa lớn nhất cho định giá này nằm ở hiệu suất.

Mùa giải hiện tại, Olise có 16 bàn thắng và 27 kiến tạo. Tổng cộng 43 lần tham gia vào bàn thắng. Anh đứng thứ ba toàn châu Âu, chỉ sau Harry Kane (53) và Kylian Mbappe (44).

Olise đang trải qua mùa giải bùng nổ.

Không chỉ dừng ở tổng số, Olise còn duy trì sự ổn định hiếm thấy. Anh ghi bàn hoặc kiến tạo trước mọi đối thủ mình đối đầu tại Bundesliga mùa này. Điều đó phản ánh một mẫu cầu thủ không phụ thuộc vào thời điểm, mà tạo ảnh hưởng xuyên suốt.

Ở góc độ chuyên môn, Olise không phải mẫu chạy cánh thuần tốc độ. Anh là cầu thủ tổ chức lối chơi từ biên. Khả năng giữ bóng, chuyền quyết định và tạo cơ hội giúp anh trở thành “playmaker lệch phải”, vai trò cực kỳ hiếm trên thị trường.

Đây là điểm khiến anh trở nên khác biệt.

Thị trường định giá, không chỉ là phong độ

Giá trị của Olise không chỉ đến từ những con số hiện tại, mà còn từ bối cảnh thị trường. Ở tuổi 24, anh đang ở giai đoạn hoàn thiện nhất của một cầu thủ tấn công. Trẻ, ổn định, hiệu quả và chơi ở vị trí khan hiếm. Những yếu tố này luôn đẩy giá trị lên mức cao.

Bài toán của Liverpool cũng góp phần tạo nên mức giá 200 triệu euro. Thay thế Salah không chỉ là tìm người ghi bàn, mà là tìm một hệ thống mới bên cánh phải. Olise là một trong số ít cái tên đủ khả năng đảm nhiệm vai trò đó.

Nhưng Bayern hiểu điều này rõ hơn bất kỳ ai.

Họ không chỉ sở hữu một cầu thủ đang đạt đỉnh phong độ. Họ đang nắm một tài sản chiến lược. Một cầu thủ có thể định hình lối chơi trong nhiều năm tới.

Vì thế, câu chuyện không nằm ở việc Olise có “đáng” 200 triệu euro hay không.

Mà nằm ở chỗ: Bayern không có lý do gì để bán một cầu thủ như vậy.