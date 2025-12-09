20 dự án căn hộ đắt đỏ nhất TP.HCM, mỗi m2 hơn nửa tỷ đồng

Giá nhà liên tục tăng phi mã trong khi giá cho thuê căn hộ không theo kịp khiến tỷ suất lợi nhuận cho thuê xuống thấp kỷ lục, hiện chỉ đạt dưới 2%.

Triều cường liên tiếp vượt mức báo động, nhiều tuyến đường ở quận 7 cũ ngập nặng, thậm chí cả trong khu Phú Mỹ Hưng. Dù vậy, đây vẫn là nơi có giá căn hộ tăng mạnh nhất TP.HCM năm nay.

Chuyên gia từ CBRE cho biết giá bất động sản quanh tuyến metro số 1 tăng mạnh trước và sau khi vận hành, trong đó nhiều dự án ghi nhận mức tăng gấp 3 lần so với thời điểm mở bán.

