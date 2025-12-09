Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
20 dự án căn hộ đắt đỏ nhất TP.HCM, mỗi m2 hơn nửa tỷ đồng

  • Thứ ba, 9/12/2025 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo thống kê từ Biggee, các căn hộ có giá cao nhất TP.HCM lên tới 543 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, hơn một nửa trong top 20 dự án đắt đỏ nhất tập trung tại phường An Khánh.

Lợi nhuận cho thuê nhà thấp kỷ lục

Giá nhà liên tục tăng phi mã trong khi giá cho thuê căn hộ không theo kịp khiến tỷ suất lợi nhuận cho thuê xuống thấp kỷ lục, hiện chỉ đạt dưới 2%.

18:46 27/11/2025

Khu 'nhà giàu' TP.HCM thường xuyên ngập, sao giá nhà vẫn tăng nóng?

Triều cường liên tiếp vượt mức báo động, nhiều tuyến đường ở quận 7 cũ ngập nặng, thậm chí cả trong khu Phú Mỹ Hưng. Dù vậy, đây vẫn là nơi có giá căn hộ tăng mạnh nhất TP.HCM năm nay.

06:00 23/11/2025

Nhiều căn hộ quanh metro số 1 tăng giá gấp 3 lần

Chuyên gia từ CBRE cho biết giá bất động sản quanh tuyến metro số 1 tăng mạnh trước và sau khi vận hành, trong đó nhiều dự án ghi nhận mức tăng gấp 3 lần so với thời điểm mở bán.

16:48 19/11/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

