2 tỷ lượt xem không cứu nổi phim chuyển thể của 'Toàn trí độc giả'

Webtoon Hàn Quốc "Toàn trí độc giả" từng lập kỷ lục 2,2 tỷ lượt xem, được mệnh danh là đối thủ xứng tầm của "Solo Leveling", trước khi bản điện ảnh chuyển thể gây tranh cãi.

Bản điện ảnh của "Toàn trí độc giả" bị chê phá nát nguyên tác, lạm dụng tên tuổi thần tượng.

Sau khi phiên bản điện ảnh Toàn trí độc giả có Lee Min Ho đóng chính vấp làn sóng chỉ trích vì phá nát nguyên tác, người hâm mộ bắt đầu nhắc lại thời kỳ hoàng kim của bản webtoon, khi tác phẩm này từng là một hiện tượng toàn cầu, được ví như "kinh thánh của thể loại sinh tồn kỳ ảo".

Trước khi được gọi tên trong tranh cãi của phim chuyển thể, Toàn trí độc giả từng là webtoon Hàn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, kết hợp nhuần nhuyễn game nhập vai, logic sống còn và tâm lý độc giả thời đại số.

Bom tấn webtoon

Toàn trí độc giả (Omniscient Reader’s Viewpoint) ban đầu là một tiểu thuyết mạng ra mắt năm 2018, có lượng độc giả ổn định nhưng không vượt trội. Phải đến khi được studio Redice chuyển thể thành webtoon và phát hành trên Naver Webtoon từ năm 2020, tác phẩm mới thực sự bùng nổ.

Ngay khi ra mắt dưới hình thức truyện tranh, webtoon đã trở thành hiện tượng ở Hàn Quốc lẫn quốc tế khi nhanh chóng vượt qua con số 500 triệu lượt xem. Tính đến giữa năm 2025, truyện đã đạt hơn 2,2 tỷ lượt đọc toàn cầu - con số được đánh giá là "kỳ tích" đối với các webtoon.

Webtoon này được xem là cú hích nổi bật của dòng hành động - sinh tồn.

Năm 2021, Toàn trí độc giả giành Giải thưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, thuộc hạng mục Truyện tranh tại Korea Content Awards, một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp sáng tạo nội dung. Tại Giải thưởng Webtoon Hàn Quốc 2024 do Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức, bộ truyện tiếp tục nằm trong top 10 tác phẩm xuất sắc của năm.

Giới chuyên môn và cộng đồng fan đánh giá Toàn trí độc giả nổi bật vì 2 lý do chính: tính cấu trúc trò chơi được viết hợp lý, dễ hiểu với độc giả đại chúng; tâm thế "biết trước tương lai" của nhân vật chính, điều hiếm thấy trong các webtoon cùng đề tài tận thế.

Không giống nhiều manhwa chỉ tập trung vào chiến đấu, Toàn trí độc giả gây ấn tượng bởi hệ thống đạo đức mập mờ, yếu tố “show - don’t tell” trong việc xây dựng thế giới. Những các vị thần theo dõi nhân loại như một trò chơi, tạo nên một tầng nghĩa phê phán xã hội hiện đại đầy thú vị, theo Anime UK News.

Cân bằng giữa game nhập vai và đạo đức con người

Tác phẩm kể về Kim Dokja, một nhân viên văn phòng sống tẻ nhạt, người duy nhất đọc hết bộ tiểu thuyết Ba cách để sống sót giữa tận thế. Khi cốt truyện trong sách bất ngờ trở thành hiện thực, Dokja là người duy nhất biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Câu hỏi "liệu người đọc có thay đổi được cái kết đã định sẵn?" đã mở ra một hành trình sinh tồn mà kiến thức trở thành vũ khí giúp anh sống sót, thậm chí thay đổi số phận người khác.

Tác phẩm xây dựng dàn nhân vật đa chiều, mỗi người đều đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện chính.

Không giống nhiều webtoon sinh tồn khác đi theo lối mòn nhân vật chính càng lúc càng mạnh. Dokja thường chiến thắng bằng việc hiểu rõ động cơ và tương lai của người khác - những nhân vật vốn chỉ tồn tại trên trang sách, giờ đã trở thành đồng minh hoặc đối thủ trong thế giới thật.

Việc tận dụng kiến thức từ truyện gốc để dẫn dắt cốt truyện theo hướng khác đã tạo nên nét độc đáo cho tác phẩm. Người đọc cũng cảm thấy họ đang tham gia cùng Dokja, ScreenRant nhận xét. Những khoảnh khắc nhân vật chính phải chọn lựa giữa sinh tồn hay giữ gìn đạo đức cũng là điểm sáng của truyện.

Bên cạnh yếu tố triết lý và tâm lý, webtoon vẫn phục vụ tốt người yêu thích dòng truyện hành động. Hệ thống phân cấp sức mạnh, kỹ năng, vật phẩm, chỉ số trạng thái… được lồng ghép chặt chẽ, thể hiện qua các “cửa sổ giao diện” trực quan.

Đáng chú ý, Toàn trí độc giả không ngừng mở rộng tuyến nhân vật. Các nhân vật như Hyeonseong, Huiwon, Gilyeong hay Sangah không đơn thuần là vệ tinh xoay quanh nhân vật chính, mà có chiều sâu phát triển riêng và nhiều lần xoay chuyển cục diện.

Và chính vì mức độ đầu tư chi tiết trong cách kể chuyện ở bản gốc, cộng đồng fan mới cảm thấy thất vọng sâu sắc khi bản điện ảnh bị cho là “biến chất” từ một tác phẩm thiên về nội dung trở thành màn trình diễn hiệu ứng phục vụ người hâm mộ ngắn hạn.