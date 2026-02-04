2 trùm buôn lậu 546 kg vàng bị tuyên phạt 20 năm tù, nộp lại 1.208 tỷ

Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu 546 kg vàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (Chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế, ở Lào Cai) 10 năm tù và bị cáo Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) 10 năm tù cùng về tội "Buôn lậu".

Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc 2 bị cáo Hoàn và Hải nộp lại 1.208 tỷ đồng . Hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo bị xét xử về tội buôn lậu đã nộp 985 triệu đồng.

Hội đồng xét xử.

Với vai trò đồng phạm, các bị cáo là các nhân viên của Trần Thị Hoàn và những người vận chuyển vàng thuê qua biên giới bị tuyên phạt: Trần Thành Hiếu (SN 1987, nhân viên Công ty Hoàn Huế) 5 năm tù; Liềng Thị Thực (SN 2001, nhân viên Công ty Hoàn Huế) 4 năm 6 tháng tù; Nông Thị Thùy Linh (SN 1985, nhân viên Công ty Hoàn Huế) 3 năm 6 tháng tù; Lương Thị Bích Hà (SN 1994, nhân viên Công ty Hoàn Huế) 3 năm tù; Vàng Thị Phượng (SN 2000, quê Lào Cai) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, quê Lào Cai) 3 năm tù.

3 bị cáo thuộc Công ty Vàng Việt Nam bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị) 36 tháng tù treo; Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc) 30 tháng tù treo và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng) 24 tháng tù treo.

Hội đồng xét xử đánh giá, thời gian qua thị trường vàng trong nước "nóng", khiến người dân phải xếp hàng, đặt chỗ, chen lấn, đẩy giá vàng leo thang. Lợi dụng tình trạng khan hiếm, nhiều người đầu cơ, gom hàng, tìm cách móc nối với các đầu nậu trong và ngoài nước để buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, họ đưa vàng vào trong nước, bán cho các tiệm vàng làm nguyên liệu chế tác trang sức để kiếm lời.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước thực trạng trên, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng thị trường vàng ổn định, minh bạch. Các cơ quan chức năng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, trong đó có nhiều vụ điển hình đã được đưa ra xét xử, các bị cáo chủ mưu bị tuyên mức án nghiêm khắc.

Các bị cáo trong vụ án này đã lợi dụng những sơ hở trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng và chính sách đối với cư dân biên giới. Khi qua cửa khẩu, lực lượng chức năng chủ yếu kiểm tra hàng hóa, ít kiểm soát người qua lại, chỉ yêu cầu đăng ký vào sổ theo dõi của biên phòng.

Các bị cáo còn lợi dụng địa hình nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch, sông ngòi và sự chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới để móc nối với một số người Trung Quốc và chủ tiệm vàng trong nước, mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển, gia công, xóa dấu vết rồi bán lại cho người có nhu cầu, hưởng chênh lệch.

2 bị cáo Hải (áo đen) và Hoàn (áo xanh), mỗi bị cáo bị tuyên phạt 10 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo đều là người trưởng thành, có hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng, nhưng vì lợi nhuận đã bất chấp vi phạm pháp luật để hưởng lợi bất hợp pháp.

Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, tạo dư luận xấu nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.