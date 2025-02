2 Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xin nghỉ trước tuổi

Ngày 28/2, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), cho biết tại đơn vị có Phó tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực xin nghỉ hưu sớm 3 năm và Phó tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn xin nghỉ hưu trước tuổi 6 tháng.

Ngoài ra, Tổng cục Thi hành án dân sự còn 15 cán bộ, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Lực từng công tác tại An Giang, giữ chức Phó cục trưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

Sau đó, ông Lực được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh trong hai nhiệm kỳ, sau đó có 9 năm trên cương vị Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Phó tổng trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn cũng có nhiều năm giữ cương vị này, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của toàn ngành.

Trước đó, chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, cho biết từ năm 2015 đến nay, toàn ngành đã thực hiện việc cắt giảm 1.275 biên chế, tương đương 12,8%. Hiện nay, đang tiếp tục thực hiện cắt giảm 5% so với biên chế được giao năm 2022 trong giai đoạn từ năm 2022-2026.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay Tổng cục đang gấp rút thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

“Việc cắt giảm biên chế cũng sẽ tạo ra những khó khăn lớn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực tối thiểu để đáp ứng yêu cầu công việc. Nhiều công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, có trường hợp chưa đúng với chuyên môn hoặc sở trường, dẫn đến chậm trễ và nguy cơ sai sót trong quá trình thi hành án. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi ngành phải tìm ra những giải pháp linh hoạt và mạnh mẽ hơn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao”, ông Nguyễn Thắng Lợi nói.

