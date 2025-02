16 lãnh đạo cấp phòng Công an Vĩnh Phúc nghỉ hưu trước tuổi

16 lãnh đạo, chỉ huy thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa qua lực lượng công an tỉnh đã có 16 lãnh đạo, chỉ huy có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong đó có 7 trưởng phòng, 7 phó trưởng phòng, một ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và một đội trưởng.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng, Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm xây dựng trụ sở Công an xã độc lập, đến nay, đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 25 Công an xã, thị trấn; 10 Công an xã, thị trấn lấy trụ sở của UBND các xã sau sáp nhập làm trụ sở Công an xã; còn 71 trụ sở Công an xã dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Đức Hiền.

Hiện tại, Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của các đơn vị trong Công an tỉnh sẽ được đổi mới, sắp xếp tinh, gọn, phân định rõ vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp công an, từng bước khắc phục được tình trạng trùng dẫm, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Trước đó ngày 13/2, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, đến thời điểm này đã có gần 300 cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh này tự nguyện xin nghỉ công tác, hưởng các chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 177/2024, Nghị định số 178/2024 của Chính phủ khi sắp xếp tổ chức bộ máy.