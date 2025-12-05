2 người tử vong do lũ, 3.000 căn nhà chìm trong nước ở Lâm Đồng

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, cập nhật đến 16h ngày 4/12.

Nhiều khu vực nước ngập đến nửa căn nhà. Ảnh: VOV.VN

Mưa lũ đã làm khoảng 3.296 căn nhà ở các xã, phường khu vực tỉnh Bình Thuận cũ bị ngập lụt, có nơi ngập sâu; hơn 3.357 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, ảnh hưởng; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm; trên 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; thiệt hại 300m2 diện tích ao nuôi cá.

Ước sơ bộ tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 88 tỷ đồng .

Tình hình mưa lũ cũng làm 2 người tử vong (một ở xã Hàm Thạnh và một ở xã Hàm Liêm, địa bàn Bình Thuận cũ).

Hiện nhiều khu vực vùng biển như xã Hàm Thuận, xã Hàm Liêm, phường Hàm Thắng (tỉnh Bình Thuận cũ) vẫn đang bị ngập. Lực lượng chức năng Lâm Đồng cùng các phương tiện chuyên dụng đã hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Khu vực km1700 Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng ngập, xe máy không thể lưu thông. Ảnh: VOV.VN

Tại km1700 Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng (gần cầu Bến Lội) vẫn còn ngập nước. Đoạn ngập có chiều dài khoảng 500m, nước ngập gần hết bánh xe tải. Các xe ô tô gầm cao, xe tải, xe đầu kéo có thể di chuyển chậm qua khu vực ngập.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến kiểm tra tình hình ngập lụt và triển khai công tác ứng phó, khắc phục sự cố tại khu vực Bình Thuận cũ. Ảnh: VOV.VN

Chiều 4/12, Đoàn công tác do ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt và triển khai công tác ứng phó, khắc phục sự cố tại khu vực Bình Thuận cũ.

