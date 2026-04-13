2 đối tượng cả gan ôm hòm tiền mừng cưới tẩu thoát

Lợi dụng sơ hở tại một đám cưới, đối tượng đã táo tợn "cuỗm" hòm tiền mừng với số tiền lên tới hơn 300 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Tối 11/4, không khí vui mừng tại một gia đình trên phố Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng) bất ngờ bị phá vỡ khi phát hiện hòm tiền mừng cưới "không cánh mà bay". Số tiền bị mất được xác định lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Việt Hưng khẩn trương vào cuộc. Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xảy ra trong không gian đông người, đối tượng có thể chuẩn bị từ trước và nhanh chóng tẩu thoát, lực lượng Công an phường Việt Hưng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cán bộ địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để truy xét.

Đối tượng Huy và Tú.

Từ việc rà soát hiện trường, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an phường Việt Hưng đã xác định Nguyễn Tuấn Tú (sinh năm 2001, trú tại ngõ 176 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội) là nghi phạm chính gây án. Tú có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Tuấn Tú có quen biết chú rể thông qua một hội nhóm thiện nguyện. Khi thấy chú rể đăng tải thông tin mời cưới trên nhóm, dù không thuộc diện khách mời, Tú vẫn nảy sinh ý định xấu, cố tình tìm đến địa điểm tổ chức đám cưới. Lợi dụng việc không gian buổi tiệc đông người, khách ra vào không kiểm soát chặt chẽ, đối tượng đã trà trộn, tiếp cận khu vực để hòm tiền mừng và ra tay trộm cắp.

Sau khi chiếm đoạt hòm tiền mừng, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tìm cách che giấu hành vi nhằm tránh sự phát hiện của gia chủ và lực lượng chức năng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ Nguyễn Đức Huy (sinh năm 2003, trú tại tổ 6C phường Phủ Lý, Ninh Bình) có vai trò giúp sức cho Tú trong quá trình bỏ trốn.

Hình ảnh 2 đối tượng ôm hòm mừng cưới trộm được.

Với các biện pháp nghiệp vụ vận động sắc bén, cùng các bằng chứng không thể chối cãi, Huy đã đến cơ quan công an đầu thú, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt trong vụ việc là 319,9 triệu đồng, đã được lực lượng công an thu hồi đầy đủ. Kết quả này không chỉ kịp thời hạn chế thiệt hại về tài sản mà còn góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ việc thêm một lần nữa cho thấy sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở, đặc biệt là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ CATP trong việc xử lý nhanh các vụ án ngay từ địa bàn.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.