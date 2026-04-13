Các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày 29/6/2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 42/2024/QH15 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả rất tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới, trong đó, đã vận động nhân dân giao nộp được số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cụ thể là: hơn 31.700 khẩu súng các loại (trong đó súng bắn đạn ghém, nén khí, nén hơi là hơn 17.700 khẩu), 114.700 viên đạn các loại, hơn 1.300 lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn, hơn 5.800 kíp nổ, hơn 6.400 công cụ hỗ trợ, hơn 52.300 vũ khí thô sơ.

Qua đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thấy vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí quân dụng; chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng các loại vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao theo mục đích sử dụng. Để thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về công tác này, không để xảy ra vi phạm do thiếu hiểu biết, người dân cần lưu ý một số nội dung sau:

Luật đã bổ sung súng bắn đạn ghém, súng nén khí, nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này vào danh mục vũ khí quân dụng

Mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép súng bắn đạn ghém, súng nén khí, nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Súng bắn đạn ghém là loại súng có cấu tạo cơ bản gồm thân súng, nòng súng bằng kim loại, bộ phận phát hoả; khi bóp cò, kim hoả tác động vào hạt nổ gây cháy thuốc phóng đẩy đầu đạn ra khỏi nòng súng.

Súng nén khí, nén hơi sử dụng bình nén hơi, nén khí là loại súng có cấu tạo, đặc điểm cơ bản gồm thân súng, nòng súng làm bằng kim loại hoặc vật liệu khác, có nhiều kích cỡ khác nhau; bình nén khí, nén hơi; bộ phận cò. Khi bóp cò, hơi, khí nén được giải phóng một phần thông qua hệ thống van xả, tạo áp lực đẩy đạn ra khỏi nòng súng.

Súng nén hơi sử dụng lực đẩy của pít tông lò xo nén là loại súng có cấu tạo,đặc điểm cơ bản, gồm thân súng, nòng súng làm bằng kim loại hoặc vật liệu khác, có nhiều kích cỡ khác nhau; bộ phận cò, bộ phận nén hơi bằng pít tông, lò xo. Khi sử dụng lực đẩy pít tông nén lò xo lại, hơi được nạp vào buồng chứa; khi bóp cò, lò xo được giải phóng đẩy pít tông nén hơi ở buồng chứa, tạo áp lực đẩy đạn ra khỏi nòng súng.

Luật cũng đã quy định linh kiện cơ bản của súng vào danh mục vũ khí quân dụng

Mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép linh kiện cơ bản của súng sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Linh kiện cơ bản của súng, gồm: Thân súng, nòng súng, bộ phận cò, bộ phận khóa nòng, kim hỏa.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã bổ sung các quy định mới về quản lý vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao

Vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng; người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ là vũ khí thô sơ. Người thực hiện hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý hình sự hoặc hành chính theo quy định tại Bộ luật Hình sự hoặc Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao, trong đó:

- Dao có tính sát thương cao phải đóng, khắc nhãn hiệu, ký hiệu hoặc tên cơ sở sản xuất trên sản phẩm.

- Bán, giới thiệu sản phẩm dao có tính sát thương cao phải cất giữ trong tủ, khay, giá, được bọc kín, đóng gói...

- Khi vận chuyển dao có tính sát thương cao phải đóng gói, đóng thùng, chằng buộc chắc chắn, bảo đảm không để rơi, mất, thất lạc trong quá trình vận chuyển.

- Cá nhân khi vận chuyển, mang dao có tính sát thương cao để sử dụng trong lao động, sản xuất, sinh hoạt phải được bọc, cất giữ, quản lý, bảo quản bảo đảm an toàn.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình.

Vì vậy, đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan và mọi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; khi phát hiện hành vi vi phạm cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gửi kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự trên Ứng dụng VNeID.