2 cựu Cục trưởng nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng kháng cáo xin nhẹ tội

Theo thông báo của TAND Hà Nội, các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trước đó, tháng 1/2026, vụ án "Đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) đã được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm.

Tòa xác định bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là người giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu và đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ, đồng thời phân chia theo cấp bậc. Tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ đặc biệt lớn (hơn 94 tỷ đồng ), trong đó bị cáo Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng .

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong - cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng cần áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo Nguyễn Thanh Phong, nên đã tuyên phạt bị cáo này mức án 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Đối với bị cáo Trần Việt Nga (cựu Phó cục trưởng Cục ATTP, sau là Cục trưởng), Tòa xác định số tiền bị cáo hưởng lợi cá nhân hơn 8,1 tỷ đồng và bị tuyên phạt 15 năm tù.

Ngoài 2 bị cáo trên, có 33 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo. Các bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn năm 2018-2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Từ tháng 8/2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bị cáo Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bà ít nhất 2 triệu đồng đối với mỗi hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình 4-9 triệu đồng mỗi hồ sơ. Cơ quan điều tra xác định riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng .

Bị cáo Trần Việt Nga - cựu Phó cục trưởng, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo đã thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho chuyên viên và lãnh đạo Cục ATTP để được hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, không bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Theo Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm, vụ án "Đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục ATTP, Bộ Y tế là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa lãnh đạo, chuyên viên và doanh nghiệp; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Hành vi phạm tội xảy ra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng, gây hoang mang trong xã hội. Việc đưa vụ án ra xét xử là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.