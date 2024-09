17 phút của Ugarte

Trái với những dự đoán, Manuel Ugarte xuất phát trên ghế dự bị ở trận gặp Southampton thuộc vòng 4 Premier League hôm 14/9. Dù vậy, điều đó không có gì đáng lo với tân binh Manchester United.

Ugarte vừa có màn ra mắt Manchester United.

17 phút là thời gian thi đấu của Ugarte trong ngày ra mắt CLB mới. Thời điểm tiền vệ người Uruguay vào sân, mọi thứ sớm hạ màn khi Manchester United dẫn trước đối thủ 2-0. Từ phút 79, Southampton chỉ còn chơi với 10 người do Jack Stephens bị truất quyền thi đấu. Nhiệm vụ của Ugarte vì vậy cũng trở nên dễ dàng hơn.

Dù vậy, truyền thông Anh bình luận rằng Ugarte có màn trình diễn hoàn hảo, cho thấy những phẩm chất hay nhất của mình và lý do Manchester United rất cần mẫu cầu thủ như vậy ở hàng tiền vệ.

Trong 17 phút thi đấu với Southampton, cựu ngôi sao PSG đạt tỷ lệ chuyền thành công 100% - tổng số 13 đường chuyền đều đến đúng địa chỉ. Song, khoảnh khắc phác họa rõ nét nhất giá trị của Ugarte thuộc về tình huống đánh chặn thành công ở phút 89. Theo đó, cựu cầu thủ PSG lấy bóng ngay trong chân Ross Stewart ở trước vùng cấm địa Southampton, ngăn chặn một tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Ugarte có 17 phút thi đấu trong ngày ra mắt Manchester United.

Trước khi gia nhập Manchester United, Ugarte đứng thứ hai về số pha tắc bóng trong top 5 giải vô địch quốc gia châu Âu hai mùa gần nhất. 17 phút có mặt trên sân St. Mary's của Southampton, tiền vệ người Uruguay lập tức cho thấy "thương hiệu riêng" với tỷ lệ tắc bóng thành công đạt 100%. Cầu thủ này có thêm 2 trên 3 lần chiến thắng khi tranh chấp tay đôi dưới sân và 3 lần thu hồi bóng.

Đó là những thông số ấn tượng của tiền vệ phòng ngự khiến Manchester United phải chấp nhận chi ra 50 triệu euro để chiêu mộ trong hè 2024. Trên mạng xã hội, người hâm mộ ví Ugarte với Casemiro ở thời đỉnh cao. Một cầu thủ có khả năng chiến đấu và giành lại bóng rất tốt. Người chuyện làm nhiệm vụ "xấu xí" nhưng rất quan trọng trên sân.

Trước giờ bóng lăn, HLV Erik ten Hag gây sốc với đội hình xuất phát của Manchester United. Ông để Christian Eriksen đá cặp với Kobbie Mainoo ở tuyến giữa. Trong khi đó, Ugarte và Casemiro ngồi trên ghế dự bị.

Suốt 45 phút đầu tiên, cấu trúc hàng tiền vệ Manchester United được vận hành không hề trơn tru. Bình luận trận đấu, chuyên gia Alice Abrahams dùng từ "tệ hại" để miêu tả cách dùng người ở tuyến giữa của Erik ten Hag.

Mainoo vẫn chơi hay, nhưng phải làm mọi việc. Trong khi đó, Eriksen gần như không hỗ trợ cho mặt trận phòng ngự.

Manchester United may mắn tránh được bàn thua, nhưng rõ ràng khả năng di chuyển không bóng của CLB chưa được cải thiện. Thậm chí, Manchester United nằm trong nhóm tệ nhất ở phương diện này. Chính vì các cầu thủ di chuyển không bóng quá tệ, điều này tạo điều kiện cho Southampton tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm.

Theo FlashScore, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Southampton trong hiệp một lên tới 1.15 - chủ yếu do chủ nhà được hưởng quả 11 mét nhưng thực hiện không thành công. Đây cũng là hiệp đấu "The Saints" kiểm soát bóng tới 52%, tung ra 5 pha dứt điểm, có chỉ số tấn công (attacks) cao hơn đối thủ (55 so với 39).

Ugarte được cho là có màn trình diễn hoàn hảo trước Southampton.

Southampton không phải tên tuổi lớn. Trước vòng 4 Premier League, họ toàn thua ở 3 trận đầu tiên. Tuy nhiên, Manchester United vẫn để đối thủ tạo ra nhiều khó khăn. Nói chính xác hơn, "Quỷ đỏ" không cho thấy được khả năng áp đảo cũng như khiến đối thủ phải co cụm phòng ngự tính đến trước khi tìm được bàn mở tỷ số.

Sau những gì diễn ra, HLV Erik ten Hag hiểu rằng phải sớm để Ugarte xung trận. Manchester United cũng không quá hào phóng đến mức chi 50 triệu euro cho một cầu thủ để đánh bóng băng ghế dự bị hoặc sắm vai trường hợp dự phòng. Ở những trận đấu tới, cựu ngôi sao PSG nhiều khả năng được đá chính.

Trong bối cảnh Mainoo không giỏi ở phương diện phòng ngự, Casemiro đã lớn tuổi, Ugarte trở thành lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền vệ phòng ngự của Manchester United. Đá ít nhưng cho thấy màn trình diễn chất lượng. 17 phút thi đấu trong trận gặp Southampton như màn chạy đà cho tiền vệ 23 tuổi và ở đó, tiền vệ 23 tuổi bắt đầu cho thấy những tín hiệu tích cực.