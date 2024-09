De Ligt không dở như người ta tưởng

Trước chuyến hành quân đến sân St. Mary's của Southampton thuộc vòng 4 Premier League tới 14/9 (giờ Hà Nội), HLV Erik ten Hag dõng dạc tuyên bố rằng không hề lo sợ khi chứng kiến De Ligt mắc những sai lầm ở các trận gặp Bosnia&Herzegovina và Đức. Khi được phóng viên hỏi về những bình luận của HLV Ronald Koeman liên quan tới màn trình diễn của De Ligt, thuyền trưởng Manchester United nói: "Koeman đưa những nhận xét (về De Ligt - PV) như vậy là ám chỉ đến đội tuyển Hà Lan, chứ không phải tình hình của Manchester United".

"Tôi hiểu rất rõ De Ligt. Đó là cầu thủ tuyệt vời và luôn biết cách vượt qua những khó khăn để trở lại", HLV Erik ten Hag tiếp tục.

Niềm tin của Erik ten Hag cho De Ligt được đền đáp. Trung vệ người Hà Lan có trận đấu coi được trong ngày Manchester United đè bẹp chủ nhà Southampton với tỷ số 3-0. Ở đó, cựu trung vệ Bayern Munich tỏa sáng với tình huống đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.

Nhưng trước khi lập công, De Ligt bị Kyle Walker-Peters đánh bại trong pha một đấu một. Cách trung vệ 25 tuổi để đối thủ vượt qua rất dễ dàng.

Là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, lẽ ra De Ligt không được cho phép để những pha bóng như vậy xảy ra. Nếu đó là tình huống dẫn đến bàn thắng cho Southampton, cựu trung vệ Bayern Munich chắc chắn bị chỉ trích.

Không giống Virgil van Dijk, De Ligt thiếu tốc độ trong những pha xoay trở. Điều này thường khiến anh gặp bất lợi mỗi khi phải đối mặt với các cầu thủ có kỹ thuật cũng như sự nhanh nhẹn. Nhìn lại khoảnh khắc Kyle Walker-Peters vượt qua De Ligt, dễ thấy hậu vệ của Southampton thực hiện cú lắc hông rất khéo léo, tiếp đó pha rê dắt cũng tốc độ.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không thể bỏ qua tình huống này. Họ cho rằng De Ligt chưa phải chốt chặn an toàn ở vị trí trung vệ "Quỷ đỏ". Có người còn nêu quan điểm trung vệ người Hà Lan chỉ là phiên bản khác của Harry Maguire được nâng cấp đôi chút.

Nói De Ligt chỉ đá tròn vai trước Southampton là vì vậy. Bayern Munich có lẽ nhìn ra được khuyết điểm của trung vệ 25 tuổi, do đó họ sớm gật đầu ngay khi được Manchester United gõ cửa để hỏi mua cầu thủ.

Nhưng nếu bỏ qua pha bóng để Kyle Walker-Peters làm bẽ mặt, De Ligt vẫn có nhiều điểm sáng trong lối chơi. Anh tỏ ra bình tĩnh khi có bóng trong chân. Tỷ lệ chuyền thành công lên tới 92% - trong đó bao gồm 1 key-pass (đường chuyền mở ra cơ hội) - là ví dụ điển hình.

De Ligt không đơn giải chỉ là hậu vệ biết mỗi phá bóng hay ngăn chặn đối thủ ghi bàn. Anh có thể cầm nhịp, trở thành cỗ máy phân phối bóng từ sân nhà. Suốt thời gian thi đấu trên sân, cựu trung vệ Bayern Munich có 4 đường chuyền vào 1/3 cuối sân Southampton. Điều này hoàn toàn khác so với Maguire.

Trong cách De Ligt phòng ngự, bản thân luôn cho thấy sự chủ động. Để làm điều này, ngôi sao 25 tuổi phải biết canh chỉnh chính xác thời điểm để thực hiện hành động áp sát đối thủ cũng như phá bóng giải nguy.

Không chỉ vậy, De Ligt còn sở hữu nhãn quan phòng ngự tốt. Anh đọc trước được những mối nguy hiểm có thể xuất hiện trong vùng cấm. Yếu tố này kết hợp cùng khả năng di chuyển phù hợp giúp De Ligt hóa giải những tình huống hãm thành của đối thủ một cách gọn gàng.

De Ligt còn rất mạnh về mặt không chiến. Với chiều cao 1,89 mét, vóc dáng cao lớn kết hợp cùng thân hình lực lưỡng biến cầu thủ này trở thành mũi tiêm kích đáng gờm trên không. De Ligt hiện có tỷ lệ chiến thắng khi tranh chấp bóng bổng trung bình ở mức 60-65%, đưa bản thân vào top 20 trung vệ chơi không chiến tốt nhất thế giới.

Với De Ligt, màn trình diễn ấn tượng trước Southampton đến rất đúng lúc. Trong bối cảnh người hâm mộ đang chỉ trích cũng như hướng những ánh mắt hoài nghi, trung vệ người Hà Lan đáp trả bằng một bàn thắng cộng với nỗ lực giúp Manchester United giữ sạch lưới. Sân St. Mary's, De Ligt chứng minh rằng bản thân vẫn còn nhiều điều để cống hiến.

