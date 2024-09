Ten Hag đã đúng với De Ligt

Trên sân St. Mary's, Man Utd trải qua giây phút thót tim thời điểm Andre Onana cản phá thành công quả phạt đền của cầu thủ đội chủ nhà. Tới phút 35, De Ligt băng lên dũng mãnh, đón đường chuyền của Bruno Fernandes, trước khi bay người đánh đầu đưa bóng đi đập đất, hạ thủ môn Aaron Ramsdale mở tỷ số.

Bàn thắng của De Ligt trở thành bước ngoặt giúp "Quỷ đỏ" thay đổi cục diện trận đấu. Chung cuộc, Manchester United thắng 3-0 với thêm 2 bàn được ghi do công của Marcus Rashford và Alejandro Garnacho. Trận này, De Ligt là một trong những cầu thủ chơi hay nhất.

Sofa Score chấm trung vệ người Hà Lan 8,6 điểm - cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Trước "The Saints", De Ligt thắng 100% các pha không chiến, thắng 6/8 các tình huống tranh chấp tay đôi, thực hiện 6 lần phá bóng, 1 lần phá bóng trên vạch vôi và 1 lần tắc bóng.

78 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền thành công đạt 92%, 4 đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương, 3 lần chạm bóng trong vùng cấm, tung ra 2 cú sút chính xác, tạo ra một key-pass (đường chuyền mở ra cơ hội), và ghi 1 bàn là những thông số ấn tượng khác của cựu trung vệ Bayern Munich.

Trước trận đấu, De Ligt gặp áp lực lớn khi mắc loạt sai lầm ở đơt tập trung của tuyển Hà Lan trong tháng 9. Dù vậy, HLV Erik ten Hag đã đúng khi điền tên De Ligt vào đội hình xuất phát. Ngược lại, cầu thủ đã đền đáp niềm tin từ ông thầy bằng màn trình diễn tuyệt vời.

