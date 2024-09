Ten Hag bảo vệ De Ligt

“Tôi biết rõ De Ligt và cậu ấy là một người có tính cách tuyệt vời. Do đó, De Ligt sẽ vượt qua khó khăn này và trở lại mạnh mẽ với đội tuyển Hà Lan”, The Athletic dẫn lời HLV Ten Hag. “Tôi biết phẩm chất, tính cách của De Ligt và tôi biết cậu ấy sẽ chiến đấu để trở lại".

Cựu HLV Ajax nói thêm: "Thực tế, mùa giải trước rất khó khăn với De Ligt. Cậu ấy không được thi đấu nhiều. Trận duy nhất De Ligt đá chính gần đây là trước Liverpool. Do đó, cậu ấy vẫn chưa bắt nhịp hoặc đạt tốc độ tối đa khi lên tuyển. Nhưng khi De Ligt lấy lại trạng thái tốt nhất, bạn sẽ thấy giá trị của cầu thủ".

Hôm 11/9, De Ligt mắc sai lầm nghiêm trọng trong cả hai bàn thua của tuyển Hà Lan. Khi Hà Lan đang dẫn trước 1-0, De Ligt chuyền bất cẩn ngay phần sân nhà, tạo điều kiện để tuyển Đức cướp bóng và san bằng tỷ số 1-1.

Không lâu sau sai lầm tai hại đó, De Ligt phòng ngự không tốt trong tình huống Kimmich ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 45+3. HLV trưởng tuyển Hà Lan, Ronald Koeman, không giấu sự thất vọng với học trò. Ông quyết định thay De Ligt bằng Jan Paul van Hecke ngay đầu hiệp hai.

Trước đó, khi Hà Lan thắng đậm Bosnia và Herzegovina 5-2 ở loạt trận đầu tiên vòng bảng UEFA Nations League 2024/25, De Ligt cũng có ngày thi đấu không tốt ở hàng thủ "Cơn lốc màu da cam". Chính anh sau đó thừa nhận bản thân chơi cực tệ khi đối đầu Bosnia và Herzegovina.

Trung vệ người Hà Lan ra sân từ băng ghế dự bị trong hai trận đầu tiên, trước khi đá chính trận thua Liverpool 0-3. Với phong độ không tốt cùng tuyển Hà Lan, De Ligt khả năng tiếp tục dự bị cho Lisandro Martinez và Harry Maguire khi "Quỷ đỏ" đối đầu Southampton ở vòng 4 Premier League tối 14/9 (giờ Hà Nội).

