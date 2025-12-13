Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
15 người Quảng Ngãi có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

  • Thứ bảy, 13/12/2025 21:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi ăn bánh mì của một cơ sở trên địa bàn, 15 người dân ở Quảng Ngãi xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Tối 13/12, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị này đã tiếp nhận khám và điều trị cho 15 trường hợp có các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi sử dụng bánh mì của một cơ sở trên địa bàn.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi

Trong số các ca nói trên, có 7 bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, gồm 1 trường hợp ở khoa Nhi và 6 trường hợp ở khoa Nội. Các bệnh nhân sinh sống rải rác tại nhiều xã, phường như Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, đến thời điểm hiện tại, ngoài Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Sở Y tế chưa ghi nhận thêm cơ sở y tế nào báo cáo các ca nghi ngộ độc thực phẩm tương tự.

Ngành y tế tỉnh đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, niêm phong mẫu thực phẩm nghi gây ngộ độc để phục vụ kiểm nghiệm.

