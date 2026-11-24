Đắm mình vào kỷ luật tại MU, chàng thiếu niên màu mè Cristiano Ronaldo đã nỗ lực phi thường để hoàn thiện bản thân và vươn tầm ngôi sao lớn.

12 tháng tiếp theo đó đã là quãng thời gian định hình lại toàn bộ sự nghiệp của Ronaldo.

Nhờ đắm chìm vào văn hóa sinh hoạt và rèn luyện tại trung tâm tập huấn Carrington, cậu thiếu niên thích phô trương và thể hiện đã biết bổ sung thêm nhiều nét tinh tế khác vào lối chơi của mình. Anh ta lớn lên, chủ động tăng cân và trở nên cường tráng hơn.

Anh ta cải thiện động tác chuyền bóng. Mặc chiếc áo số 7 do David Beckham bỏ lại, anh ta đã ra sân tới 40 lần trong mùa giải đầu tiên, nhiều hơn hẳn số trận mà Ferguson hứa.

Việc được nghe vị huấn luyện viên kể chuyện về người dân lao động ở miền bắc nước Anh và niềm say mê công việc của cha ông ta - đã tạo nên một tác động nào đó tới cậu thiếu niên quê ở Madeira, cũng giống như những câu chuyện ấy đã từng tác động tới đội hình kỳ cựu của United ở Giải Ngoại hạng suốt nhiều năm qua.

Carlos Queiroz trực tiếp kèm cặp và chỉ bảo Ronaldo. Ảnh: The Sun.

Khi Carlos Queiroz trở về United vào năm 2004 sau một mùa giải không mấy vui vẻ ở Real, ông ta đã nhận xét rằng “Khi có Roy Keane trong đội hình thì không có chỗ để đùa bỡn, không có thời gian để tiêu khiển. Mọi buổi tập đều phải hoàn toàn nghiêm túc và tập trung hết cỡ.”

Ferguson đã tin tưởng Queiroz tới nỗi vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này được giao nhiệm vụ kèm cặp trực tiếp Ronaldo, làm người chỉ bảo tường tận cho anh ta về mọi khía cạnh kỹ thuật của môi trường bóng đá nơi đây.

Sau này, Ferguson đã kể lại rằng Queiroz “là người ở gần vị trí huấn luyện viên trưởng của Manchester United nhất và chỉ chưa chính thức nắm chức vụ ấy mà thôi”. (Queiroz đã thay mặt Ferguson thực hiện nhiệm vụ trả lời một số cuộc phỏng vấn sau trận đấu do Ferguson vốn có hiềm khích lâu năm với đài BBC, và Queiroz luôn trả lời chuẩn theo phong cách của Ferguson tới nỗi ông ta đã phải nhận án phạt khiển trách của Hiệp hội Bóng đá Anh vì xúc phạm trọng tài.)