12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc ở TP.HCM

Nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc, tống tiền nhằm đòi nợ cho người khác. Các đối tượng đòi tiền chuộc 10 triệu USD (hơn 255 tỷ đồng).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam nhóm 3 người Trung Quốc có vai trò chủ mưu gồm: Ma Cai (49 tuổi), Fan GuoHui (39 tuổi), Li Chuang (47 tuổi) cùng 4 người Việt Nam về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Diễn biến doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc trên đường phố ở quận 7. Ảnh: Công an cung cấp.

Bắt cóc, tống tiền 10 triệu USD và đã nhận 10 tỷ đồng

Công an TP.HCM đã làm rõ, Ma Cai được một người Trung Quốc nhờ đòi khoản nợ từ một người Trung Quốc khác, 37 tuổi, sinh sống tại TP.HCM. Ma Cai rủ hai người bạn là Fan GuoHui và Li Chuang lên kế hoạch thực hiện vụ bắt cóc, tống tiền để đòi nợ.

Thông qua một số bạn bè quen biết tại Việt Nam, Ma Cai thuê Lê Thị Bích Xuyên (35 tuổi, quê Cần Thơ) làm thông dịch viên và một số người khác như: Huỳnh Văn Toàn (30 tuổi), Nguyễn Thanh Vũ (31 tuổi, cùng quê Bình Định) để giúp sức.

Hình ảnh của doanh nhân Trung Quốc được Ma Cai gửi cho cả nhóm để nhận diện và tổ chức theo dõi, chờ thời cơ thích hợp ra tay.

Rạng sáng 28/2, nhóm người Việt theo dõi, phát hiện doanh nhân Trung Quốc đi ăn tối tại quận 7 nên đã đeo bám và báo cho Ma Cai cùng đồng bọn biết. Li Chuang chạy xe máy chở Ma Cai đi đến địa điểm phục kích. Còn Fan GuoHui cùng 4 người Việt nói trên lên xe ô tô chờ sẵn.

Đối tượng Ma Cai, chủ mưu vụ bắt cóc tống tiền. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi bước xuống ô tô, doanh nhân Trung Quốc bị nhóm đối tượng ập đến, dùng dao kề cổ, khống chế, ép lên xe chở đi. Để tránh sự đeo bám, Li Chuang và Ma Cai đi xe máy cảnh giới phía sau. Chiếc ô tô chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi về khu đất trống tại tỉnh Long An.

Các đối tượng người Việt trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Được biết, một giờ sau khi bắt cóc, nhóm đối tượng yêu cầu nạn nhân liên lạc với người thân, yêu cầu chuyển 10 triệu USD T (loại tiền điện tử, tương đương 255 tỷ đồng ) qua ví điện tử mà chúng chỉ định để chuộc người. Khi trên xe, nạn nhân trình bày không có tiền, các đối tượng hạ giá xuống còn 5 triệu USD T (khoảng 127,5 tỷ đồng ).

Nạn nhân liên hệ bạn bè, người thân để lo tiền bạc và đã chuyển cho nhóm bắt cóc 400.000 USD T, tương đương 10 tỷ đồng . Nhóm đối tượng sau đó đưa nạn nhân về canh giữ tại đường Thanh Niên, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, dùng hung khí đe doạ yêu cầu tiếp tục thu xếp tiền bạc.

Khu vực rừng cây nơi nhóm đối tượng giam giữ con tin. Ảnh: Công an cung cấp.

12 giờ phá án, giải cứu con tin

6h sáng 28/2 chị L. (quốc tịch Trung Quốc, là bạn gái của nạn nhân) đã trình báo cơ quan công an về việc bạn trai bị một nhóm người bắt cóc, tống tiền. Ngay sau khi nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã giao trọng trách cho Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ khác để truy xét, với mục tiêu giải cứu an toàn cho con tin được đặt lên hàng đầu.

Từ những thông tin rời rạc do bạn gái của nạn nhân cung cấp, lực lượng công an đã lần theo đường đi của chiếc xe và khoanh vùng địa điểm cuối cùng mà có thể chúng giam giữ con tin tại Hóc Môn.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng tham mưu, người phát ngôn của Công an TP.HCM, cho biết khu vực giam giữ con tin được xác định là có địa hình hiểm trở, cây cối um tùm, nằm cách xa khu dân cư. Các đối tượng có búa, dao… có thể uy hiếp tính mạng nạn nhân và chống trả nếu bị vây bắt.

Công an bắt giữ đối tượng Li Chuang. Ảnh: Công an cung cấp.

Lực lượng công an chia thành nhiều tổ, từ nhiều hướng khép chặt vòng vây. Khi tiếp cận gần, lực lượng tại hiện trường quan sát thấy hai đối tượng cầm hung khí luôn kè kè con tin. Vì vậy lực lượng công an lên kế hoạch phải đánh úp, bất ngờ để đề phòng các đối tượng gây nguy hại cho nạn nhân.

Công an bắt giữ Ma Cai và Fan GuoHui. Ảnh: Công an cung cấp.

Thời cơ đến, những trinh sát bất ngờ lao ra từ lùm cây, nhanh chóng quật ngã 2 đối tượng có hung khí, giải cứu an toàn cho con tin. Những đối tượng khác thấy bị vây bắt, bỏ chạy tán loạn, lao xuống kênh rạch thoát thân nhưng bị bắt giữ nhanh gọn.

Như vậy, chỉ trong vòng 12 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng, giải cứu con tin và thu hồi tài sản.