Các dấu ấn nổi bật được lựa chọn không chỉ là những kết quả cụ thể, nổi trội mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm và khát vọng phát triển TP.HCM giai đoạn mới.

Ngày 10/1, UBND TP.HCM công bố 12 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025. Các dấu ấn nổi bật được lựa chọn không chỉ là những kết quả cụ thể, nổi trội, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hành động và khát vọng phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

1. Sáp nhập TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Từ ngày 1/7/2025, TP.HCM) đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị và liên kết vùng của thành phố trong giai đoạn mới.

Sau sáp nhập, TP.HCM có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người. Trên nền tảng không gian được mở rộng, thành phố xác lập mô hình phát triển “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, thể hiện tư duy phát triển tổng thể, phân vai rõ ràng giữa các khu vực, phát huy tối đa lợi thế so sánh, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng phía Nam.

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra sáng 30/4/2025.

2. Triệu con tim hướng về ngày hội non sông kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Triệu con tim ấy đã cùng hòa nhịp trong ngày hội non sông A50, làm nên một sự kiện - lễ hội quy tụ sự tham gia, hòa nhịp đông đảo nhất tại TP.HCM và cả nước từ khi non sông thống nhất.

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của TP.HCM, khi thành phố và cả nước chào đón kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố, đồng thời tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và thể thao đã góp phần tạo nên diện mạo hiện đại của TP.HCM hôm nay.

Đặc biệt, cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tháng 4 được xem là sự kiện lớn, đặc biệt và tập hợp được đông đảo nhân dân chưa từng có kể từ khi đất nước thống nhất ở TP.HCM.

Sự kiện còn ý nghĩa hơn khi tại đây Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM do đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong phòng chống đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, xã hội, góp phần vào sự xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định chỉ định Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 cho ông Trần Lưu Quang.

3. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động

Từ ngày 13-15/10, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa hoàn thành việc sáp nhập, mở rộng không gian phát triển và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra những yêu cầu mới về tầm nhìn, tư duy và phương thức lãnh đạo.

Đại hội đã thống nhất 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025-2030 về kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Trong đó, đáng chú ý là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000- 15.000 USD ; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35-40% GRDP; kinh tế số chiếm từ 30-40%/GRDP...

Đại hội đã thông qua 10 nhiệm vụ chủ yếu phát triển TP.HCM, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố, như: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện.

4. Nhanh chóng đề xuất sửa đổi Nghị quyết Quốc hội và hoàn thiện Nghị quyết HĐND TP.HCM, tạo động lực mạnh mẽ để TP.HCM phát triển trong giai đoạn mới

Sau cột mốc sáp nhập mang tính lịch sử, chính quyền TP.HCM đã ngay lập tức bắt tay vào nhiệm vụ cấp thiết: kiến tạo “bộ khung” vững chắc để cỗ máy siêu đô thị vận hành ổn định, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển mới.

Tâm điểm của chiến lược này chính là việc Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết 260 (thay thế Nghị quyết 98). Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I xác định đây là cơ hội “kim cương”, tạo đột phá thể chế, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đây thực sự là một “đường băng thể chế” rộng mở, tháo gỡ những điểm nghẽn lâu năm.

Quan trọng hơn, Nghị quyết 260 đã mở ra một hành lang pháp lý thoáng rộng, đánh dấu bước chuyển mình căn bản từ tư duy “xin cơ chế thí điểm” sang thế chủ động được “trao quyền và tự chịu trách nhiệm”.

Người dân TP.HCM chở hàng hóa, nhu yếu phẩm tới cơ quan MTTQ TP.HCM để gửi đến đồng bào vùng bão lũ.

5. Nhân dân TP.HCM tích cực hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam TPHCM trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện nét đẹp của thành phố nghĩa tình

TP.HCM - Thành phố nghĩa tình với chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực.

Thông qua các hoạt động trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, MTTQ Việt Nam thành phố và các xã, phường, đặc khu đã tổ chức chăm lo cho người dân với tổng giá trị hơn 84 tỷ đồng ...

Đặc biệt, với tinh thần “TP.HCM - Vì cả nước, cùng cả nước”, nhân dân thành phố cũng đã tích cực đóng góp sức người, sức của với hơn 340 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung và miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra trong năm 2025, lan tỏa mạnh mẽ phẩm chất nghĩa tình của người dân thành phố mang tên Bác.

Bên cạnh đó, từ kinh phí đóng góp quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” do nhân dân thành phố ủng hộ, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được thực hiện với tổng trị giá 44,15 tỷ đồng …

6. Kinh tế TP.HCM phát triển mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của TP.HCM. Không chỉ là năm khép lại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đây còn là năm thành phố định hình không gian phát triển mới với mô hình “3 vùng, 3 hành lang, 1 đặc khu và 5 trụ cột” sau khi hoàn tất việc sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ.

Năm 2025 tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 8,03%, tổng giá trị GRDP ước đạt 3 triệu tỷ đồng , chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD , gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước.

Một điểm nhấn khác mang ý nghĩa chiến lược là việc Chính phủ công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

7. Khánh thành, khởi công hàng loạt công trình dự án trọng điểm và đặc biệt khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM với hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông và chỉnh trang đô thị được khánh thành, đưa vào hoạt động, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, văn minh.

Đặc biệt là việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia đầu tư trực tiếp của khu vực tư nhân. Công trình không chỉ thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của TP.HCM trong hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, mà còn là kết quả cụ thể của việc triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực mới cho phát triển hạ tầng và tăng trưởng bền vững của thành phố trong giai đoạn tới.

8. Du lịch TP.HCM bứt phá toàn diện - nâng tầm quốc tế

Năm 2025 được xem là dấu mốc nổi bật của du lịch TPHCM khi ngành đạt bước phát triển toàn diện về quy mô, chất lượng và vị thế quốc tế. Không chỉ phục hồi mạnh mẽ, du lịch thành phố đã vươn lên giữ vai trò ngành dịch vụ mũi nhọn, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở, hội nhập ngày càng sâu rộng.

Dấu ấn rõ nét nhất trong năm là việc TP.HCM tiên phong triển khai mô hình “sự kiện trong sự kiện” mang tầm vóc quốc tế. Lần đầu tiên, bốn sự kiện lớn gồm Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu lần thứ 12, Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế và Diễn đàn Xuất khẩu TP.HCM được tổ chức đồng thời, hình thành Tuần lễ Kinh tế - Du lịch quốc tế. Mô hình này thể hiện năng lực điều phối liên ngành, trình độ tổ chức chuyên nghiệp và vai trò dẫn dắt của thành phố trong hợp tác khu vực.

9. TP.HCM đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiên phong trong triển khai trường học số, bệnh viện số

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển chiến lược của TP.HCM trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở đầu quá trình triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Với vai trò kiến tạo và dẫn dắt, chính quyền thành phố đồng hành cùng cộng đồng khoa học, công nghệ và doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối - hợp tác - chia sẻ nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực tri thức, công nghệ và thị trường.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh, khẳng định vị thế đầu tàu quốc gia khi chiếm hơn 50% số lượng startup cả nước, quy tụ trên 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng 18 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 55 cơ sở ươm tạo, gần 200 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và nhiều không gian sáng tạo mở. Giá trị hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM đứng thứ ba Đông Nam Á, đạt 5,2 tỷ USD , xếp hạng 110/1.000 thành phố có hệ sinh thái năng động nhất thế giới…

Văn hóa - nghệ thuật TP.HCM tiếp tục tạo những dấu ấn mới.

10. Hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, sâu đậm và TP.HCM được UNESCO công nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh”

Văn học nghệ thuật, báo chí, truyền thông và thể dục, thể thao thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong đời sống xã hội. Các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao đã góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự phát triển của thành phố và đất nước, mà điểm nhấn là các sự kiện trọng đại như A50, A80 và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Văn học nghệ thuật TP.HCM nổi bật với chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tiêu biểu là việc vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật giai đoạn 1975-2025. Chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa thấy hiệu quả rõ nét qua sự bùng nổ của các concert, đại nhạc hội và doanh thu điện ảnh với 11 phim Việt đạt mốc trăm tỷ.

Năm 2025, TP.HCM được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh” đầu tiên của Đông Nam Á. Danh hiệu này ghi nhận năng lực sáng tạo của thành phố với 935 doanh nghiệp, hơn 9.000 lao động trong lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp điện ảnh.

11. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, Lực lượng vũ trang TP.HCM lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý

Năm 2025, Lực lượng vũ trang TP.HCM và hai đơn vị thuộc Công an thành phố (Phòng An ninh nội địa và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thế trận quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho TP.HCM phát triển.

Công tác phòng, chống tội phạm được triển khai với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, liên tiếp phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được tổ chức bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Nhờ đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 24% so với cùng kỳ; các loại tội phạm xâm phạm trực tiếp đến đời sống nhân dân giảm sâu so với năm 2024.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, TP.HCM cùng đại diện các địa phương kết nghĩa với thành phố thực hiện nghi thức khánh thành Biểu tượng Hữu nghị tại công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: Ngô Tùng.

12. Đối ngoại TP.HCM năm 2025: Nâng tầm vị thế - Thúc đẩy hợp tác - Lan tỏa niềm tin

Trên tinh thần Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại của thành phố đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, công tác đối ngoại của TP.HCM ghi dấu ấn mạnh mẽ từ chiến lược đến thực tiễn trên tất cả các trụ cột: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân. Thành phố đã tổ chức thành công hơn 70 sự kiện đối ngoại mang tầm khu vực và quốc tế trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch.

Sau khi sáp nhập, không gian hợp tác quốc tế của thành phố cũng mở rộng hơn với 87 địa phương kết nghĩa trên khắp thế giới, tạo nên mạng lưới kết nối rộng khắp, góp phần duy trì tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực.