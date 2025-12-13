11 cuốn sách đoạt Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2025

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại có vai trò vô cùng quan trọng và ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là một bộ phận quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị gắn với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.