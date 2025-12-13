11 cuốn sách đoạt Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2025

|
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đại diện cơ quan báo chí và các tác giả tham dự lễ trao giải.
|
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại có vai trò vô cùng quan trọng và ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là một bộ phận quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị gắn với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.
|
Chương trình nghệ thuật tại Lễ trao giải diễn ra sôi động với nhiều tiết mục đặc sắc.
|
Ban tổ chức đã trao 24 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các tác phẩm, sản phẩm dự thi thuộc 8 hạng mục. Trong đó, hạng mục sách có 5 giải Khuyến khích, 3 giải Ba. Ba cuốn sách đạt giải Ba gồm cuốn "Pháp - Việt: Đóng góp vào lịch sử ngành nhân học" (tiếng Pháp); cuốn "Kể chuyện cụm tình báo huyền thoại H.63 anh hùng"; cuốn "Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1944-2024)".
|
16 giải Nhì được trao, trong đó 2 cuốn sách được giải gồm cuốn "Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình - Sưu tập chọn lọc của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam" của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Nhà xuất bản Thế giới) và cuốn "Việt Nam - Một góc nhìn từ Nhật bản" của GS.TS Furuta Motoo (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật).
|
8 giải Nhất được trao cho các tác phẩm. Cuốn sách được giải Nhất là cuốn "100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025)" của Nhà xuất bản Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam.
|
Các tác phẩm tham dự Giải thưởng năm nay cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ làm thông tin đối ngoại chuyên và không chuyên trong và ngoài nước; chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt, phản ánh sinh động các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại, nhân quyền, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
|
Tạp chí Tri Thức - Znews vinh dự đoạt giải Khuyến khích ở hạng mục Báo/Tạp chí tiếng Việt với series Zlocal của nhóm tác giả Nguyễn Thục Hạnh (Thục Hạnh), Bùi Thị Phương (Phương Lâm), Huỳnh Nguyễn Hoàng Linh (Linh Huỳnh), Lê Thị Tường Vi (Tường Vi), Phạm Quỳnh Danh (Quỳnh Danh) và Huỳnh Hoàng Vũ (Hoàng Vũ).
