Nhà văn 9X hai lần được vinh danh nhờ một tiểu thuyết đầu tay

Một tiểu thuyết lấy bối cảnh nước Pháp những năm 1920 của nhà văn sinh năm 1994 vừa được hệ thống nhà sách lớn nhất nước Anh trao giải thưởng Sách của năm 2025.

Nhà văn Lucy Steeds, sinh năm 1994, được nhận xét là "tài năng văn chương hiếm có" khi được vinh danh đến 2 lần chỉ nhờ 1 tiểu thuyết đầu tay. Ảnh: Paul Stuart.

Tác phẩm The Artist (Tạm dịch: Nghệ sĩ) của nhà văn trẻ Lucy Steeds vừa được xướng tên là “Sách của năm” tại hệ thống hiệu sách lớn nhất nước Anh, Waterstones. Đây là lần thứ hai trong năm cuốn tiểu thuyết này được vinh danh, sau khi thắng giải Tác phẩm đầu tay xuất sắc và lọt vào danh sách sơ khảo giải thưởng Văn học dành cho nữ giới.

Lấy bối cảnh miền Nam nước Pháp thập niên 1920, The Artist là sự hòa quyện giữa yếu tố trinh thám và chuyện tình lãng mạn. Nhân vật chính là Joseph, một nhà báo người Anh đến tìm hiểu về họa sĩ bí ẩn sống cùng cô cháu gái trầm lặng Ettie. Ban đầu chỉ định viết bài chân dung nghệ sĩ, Joseph không ngờ mình lại trở thành người mẫu cho ông. Nhà phê bình Christobel Kent của Guardian đánh giá đây là “sự pha trộn quyến rũ giữa lãng mạn, bí ẩn và chất thơ”, đồng thời là một cuộc truy vấn sâu sắc về giá trị của nghệ thuật.

The Artist là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Lucy Steeds và đã nhận được 2 lần vinh danh trong năm nay.

Bà Bea Carvalho, trưởng bộ phận sách của Waterstones, gọi đây là “cuốn tiểu thuyết đưa người đọc thoát ly thực tại, lạc vào cái nắng rực rỡ và không khí ngột ngạt của miền Nam nước Pháp những năm 1920”.

Bà ca ngợi nhà văn sinh năm 1994 là “tài năng văn chương hiếm có” và chia sẻ niềm vui khi thấy tác phẩm trở thành hiện tượng truyền miệng trong cộng đồng độc giả.

Song song đó, tác phẩm thiếu nhi The Café at the Edge of the Woods (Tạm dịch: Quán cà phê cạnh bìa rừng) của Mikey Please được trao danh hiệu “Sách thiếu nhi của năm”. Cuốn sách từng giành giải thưởng thiếu nhi của Waterstones vào tháng 3. Ở hạng mục quà tặng, Padella, sách dạy nấu mì Ý, được chọn là cuốn sách lý tưởng để biếu tặng.

Waterstones cho biết các tựa sách đoạt giải sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ toàn bộ hệ thống bán lẻ và nhân viên tại Vương quốc Anh.

Danh sách rút gọn cho giải thưởng năm nay gồm nhiều cái tên nổi bật: Ocean (Tạm dịch: Đại dương) của David Attenborough, Sunrise on the Reaping (Tạm dịch: Bình minh trên đồng lúa chín) của Suzanne Collins, Katabasis của RF Kuang và So Long, See You Tomorrow (Tạm dịch: Hẹn vào ngày mai) của William Maxwell…