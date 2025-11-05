Giải Goncourt 2025 gọi tên Laurent Mauvignier

Tiểu thuyết dày 750 trang của nhà văn Laurent Mauvignier kể về lịch sử một dòng họ đã giành giải Goncourt - giải thưởng văn chương danh giá nhất nước Pháp.

Ngày 4/11 (theo giờ Pháp), giải thưởng văn học lâu đời và danh giá nhất nước Pháp, Prix Goncourt lần thứ 123 được trao cho Laurent Mauvignier với cuốn biên niên sử gia đình nhan đề La Maison vide (tạm dịch: Ngôi nhà trống).

Nhà văn Laurent Mauvignier đoạt giải Goncourt 2025 với tác phẩm La Maison vide. Ảnh: Alexandre Marchi.

La Maison vide đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký khác cho giải thưởng danh giá này, trong đó có tiểu thuyết La Nuit au cœur (tạm dịch: Màn đêm trong tim) của Nathacha Appanah - một tác phẩm gây ám ảnh và xúc động sâu sắc về những nạn nhân của bạo lực nam giới, vừa giành Giải Femina hôm 3/11. Những cái tên khác trong danh sách rút gọn năm nay gồm Emmanuel Carrère (Kolkhoze; tạm dịch: Hợp tác xã) và Caroline Lamarche (Le bel obscur; tạm dịch: Bóng tối đẹp đẽ).

Laurent Mauvignier, 58 tuổi, được biết đến từ tiểu thuyết đầu tay Loin d'eux (1999; tạm dịch: Xa cách họ) và đặc biệt nổi bật với tác phẩm thứ năm Dans la foule (2006; tạm dịch: Giữa đám đông) từng đoạt Giải Fnac và được xem tác phẩm được yêu thích nhất của ông, bên cạnh Des hommes (2009; tạm dịch: Những gã đàn ông) - tiểu thuyết về tội ác trong Chiến tranh Algeria. Năm 2020, tác phẩm này được đạo diễn Lucas Belvaux chuyển thể thành phim.

La Maison vide là tiểu thuyết thứ 10 của Mauvignier, dài 750 trang, tái hiện câu chuyện hư cấu về dòng họ của ông - từ cuối thế kỷ 19 đến thời hậu Thế chiến thứ hai - qua góc nhìn của những phụ nữ trong gia đình. Tác phẩm đã giành Giải Văn học Le Monde, Giải độc giả Landerneau và Giải hiệu sách Nancy.

Nhà xuất bản Éditions de Minuit giới thiệu: "Trong ngôi nhà trống, còn sót lại cây đàn piano, chiếc tủ ngăn kéo, tấm huy chương Bắc Đẩu Bội tinh, một lọn tóc và bức ảnh với khuôn mặt bị cắt tỉ mỉ bằng kéo. Để tìm hiểu chuyện đã xảy ra ở đó, người kể chuyện lần ngược về quá khứ, đối diện với lịch sử và những số phận tan vỡ của Marie-Ernestine và Marguerite - những phụ nữ phải chịu đựng bạo lực của đàn ông và hai cuộc đại chiến”.

Giải Goncourt do Viện Hàn lâm Goncourt (Académie Goncourt) trao tặng cho tác giả có “tác phẩm văn xuôi hay và giàu sức tưởng tượng nhất trong năm”. Dù phần thưởng chỉ mang tính biểu trưng - 10 euro (300.000 VND) song giải thưởng này mang lại danh tiếng và doanh số sách tăng vọt cho tác giả chiến thắng. Năm 2024, Kamel Daoud đoạt giải với tác phẩm Houris.