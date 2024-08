100 câu nói chiêm nghiệm từ quá trình chia sẻ về thiền

Trong các khóa thiền TS Nguyễn Mạnh Hùng đã cùng mọi người ghi chép lại những chia sẻ về trải nghiệm của bản thân để tìm thấy sự an yên trong cuộc sống.

Cuốn sách Bí quyết để có bình an đã phát hành. Ảnh: Thái Hà Books.

Trên hành trình tìm hiểu về thiền và chia sẻ tại các khóa tu, TS Nguyễn Mạnh Hùng (CEO Thái Hà Books) đã có cơ hội gặp gỡ được nhiều người bạn thú vị. Cứ mỗi 4 giờ sáng và 19h tối, nhóm thiền của CEO Thái Hà Books lại bắt đầu với sự tham gia của rất nhiều người, với đủ mọi tầng lớp khác nhau. Càng chia sẻ, ông càng hiểu thêm về hai chữ bình an.

Để lan tỏa kiến thức về đạo Phật, thiền đến cho mọi người, TS Nguyễn Mạnh Hùng và thành viên trong nhóm tạo nên cuốn sách Bí quyết để có bình an. Cuốn sách là tập hợp 100 câu nói được TS Nguyễn Mạnh Hùng lắng nghe và chắt lọc từ các những khóa thiền.

Các câu nói ngắn gọn, minh triết hướng tới những vấn đề căn cốt của con người như hạnh phúc, lòng từ bi, nhân ái, tình yêu. Mỗi trang của cuốn sách là một câu nói được trình bày đơn giản nhằm tôn lên nội dung chính.

Chính vì sức nặng trong mỗi câu nói được dẫn trong sách, độc giả có thể cảm nhận thấy tính chiêm nghiệm ở trong tác phẩm này. Chẳng hạn “Ông thầy giáo tôi hạnh phúc bởi luôn giúp người khác hạnh phúc”, "Nỗi khổ là do tư duy chấp ngã", "Vô thường vừa có nghĩa là thay đổi vừa có nghĩa là sinh diệt"...

Trong cuốn sách, TS Nguyễn Mạnh Hùng viết: “Những câu trong cuốn sách nhỏ này là những chia sẻ của chúng tôi. Chúng tôi xin chia sẻ từ tâm can của mình, từ trải nghiệm của chính mình”. Ông cũng cho biết cảm hứng cho hành trình làm nên cuốn sách này xuất phát từ sau khi đọc bộ kinh Nakaya.

Từ góc độ độc giả, Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - chi nhánh Hà Nội - PGD Hà Đông, chia sẻ: “Là một người quản lý trong ngành ngân hàng, tôi gặp nhiều căng thẳng và thường xuyên phải tập trung cao độ. Chính nhờ những bài học quý giá từ cuốn sách này, tôi đã tìm thấy cho mình một lối đi mới, một cách tiếp cận mới với công việc và cuộc sống - Lối sống thiền”.

Bên cạnh công việc làm sách, TS Nguyễn Mạnh Hùng đã có nhiều năm nghiên cứu Phật Giáo và áp dụng giáo lý Đạo Phật vào trong thực tiễn công việc, cuộc sống. Từ những trải nghiệm bản thân, ông đã đúc kết và tìm ra cho mình con đường để đạt được sự bình an trong tâm hồn. Bí quyết để có bình an là một tác phẩm đầy tâm huyết của ông Nguyễn Mạnh Hùng, nội dung cuốn sách là tập hợp những chia sẻ súc tích để mọi người có được sự an lạc và cùng nhau tinh tấn tu tập theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật.