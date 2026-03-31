10 tỷ đồng đặt trước cửa nhà quyền Cục trưởng

Bị cáo Nguyễn Văn Dân khai sau khi trúng thầu đã mang 10 tỷ đồng đến nhà ông Trần Tố Nghị (cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ).

Tuy nhiên, khi đến nơi ông Dân không vào nhà mà chỉ nói "có túi quà biếu anh" rồi đặt 10 tỷ đồng trước cửa. Tại tòa, bị cáo Nghị thừa nhận lời khai này là đúng.

"Thấy mình quá sai, không còn gì để thanh minh"

Chiều 31/1, Hội đồng xét xử dành thời gian cho đại diện Viện Kiểm sát, luật sư, tham gia xét hỏi 22 bị cáo có hành vi “thông thầu” tại 4 dự án thuộc các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, làm chủ đầu tư.

Trả lời xét hỏi, bị cáo (cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) khai, quen biết bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) khi đi kiểm tra chất lượng và tiến độ các công trường.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát xác định, để được thực hiện dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), bị cáo Nguyễn Văn Dân đã chi hối lộ cho ông Nghị với số tiền 13 tỷ đồng .

Ở phiên xét hỏi một ngày trước, bị cáo Dân khai sau khi trúng thầu đã mang 10 tỷ đồng đến nhà ông Nghị, địa chỉ nhà do ông cung cấp. Tuy nhiên, khi đến nơi ông Dân không vào nhà mà chỉ nói "có túi quà biếu anh" rồi đặt 10 tỷ đồng trước cửa.

Trả lời hôm nay, ông Trần Tố Nghị thừa nhận lời khai của bị cáo Dân là đúng. Ông Nghị cho biết thêm, ngoài 10 tỷ đồng , ông ta còn nhận của doanh nghiệp khoảng 3 tỷ đồng , chia thành nhiều lần khác nhau. Đến nay, gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

“Bị cáo suy nghĩ đơn giản là người ta cảm ơn thì mình nhận. Đến nay rất hối hận vì đã không giữ được mình sau 40 năm công tác, thấy mình quá sai, không còn gì để thanh minh", bị cáo Nghị giãi bày.

Cũng trong phần xét hỏi trước đó, lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dân còn thể hiện, sau khi xin ông Thắng tư vấn mức "chi phí cho lãnh đạo Bộ" và được dặn liên hệ ông Trần Tố Nghị để trao đổi cụ thể về tỷ lệ %.

“Anh Nghị nói sẽ phải chia 3 - 7% theo giá trị hợp đồng", ông Dân khai và tiết lộ chuyện ông Nghị còn đưa ông đi gặp bị cáo (là Phó cục trưởng, kiêm Giám đốc Ban 4).

Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị tại phiên tòa.

Nhiều bị cáo có lời khai về việc nhận hối lộ của cựu Cục phó trốn truy nã

Cáo trạng xác định, Công ty Hoàng Dân ban đầu chuyên thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Để được tham gia 4 dự án lớn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, Giám đốc Nguyễn Văn Dân đã hối lộ tổng 40,2 tỷ đồng để được trúng thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 250 tỷ đồng .

Những người được ông chi tiền gồm: cựu thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4,54 tỷ đồng ; cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng ; cựu Giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ…

Phiên xét hỏi hôm nay ghi nhận, Chủ tọa đã thẩm vấn xong bị cáo có mặt tại phiên tòa, cùng những người liên quan. Đối với bị cáo vắng mặt Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy lợi 4), chủ tọa cho hay, người này đang chữa bệnh.

Còn về cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng Công trình, kiêm Giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh, chủ tọa cho biết, trước khi vụ án bị khởi tố và xét xử, bị cáo đã xuất cảnh ra nước ngoài.

"Theo tài liệu thì bị cáo Nguyễn Hải Thanh chưa quay lại Việt Nam", chủ tọa nói và cho hay, trường hợp truy nã nêu trên đủ căn cứ để xét xử vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét xử với bị cáo Thanh.

Căn cứ tài liệu, cho thấy, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã hối lộ bị cáo Nguyễn Hải Thanh 10 tỷ đồng . Sau đó, bị cáo Nguyễn Hải Thanh trả lại 5 tỷ đồng , yêu cầu Dân ký vào giấy vay tiền do mình soạn sẵn. Như vậy, sau khi trả ông Dân 5 tỷ đồng , tổng số tiền Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ là 6,25 tỷ đồng , với các dự án.

Tại tòa ghi nhận, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã có lời khai thể hiện việc đưa hối lộ cho Nguyễn Hải Thanh như cáo trạng truy tố. Một số bị cáo khác liên quan cũng khai nhận về việc ông Thanh nhận hối lộ.