10 thương vụ thảm họa nhất lịch sử bóng đá

Manchester United để mất Paul Pogba miễn phí vào năm 2012, sau đó lại bỏ ra gần 100 triệu euro để đưa anh trở lại CLB vào năm 2016. Kết quả? 6 mùa giải thất vọng với chỉ một Europa League và một Carabao Cup. Thay vì trở thành thủ lĩnh tuyến giữa, Pogba liên tục gây thất vọng với phong độ phập phù, những chấn thương và cả những phát ngôn úp mở về việc muốn rời Old Trafford. Năm 2022, anh một lần nữa rời MU theo dạng tự do để quay lại Juventus. Nhưng sau đó, Juve cũng sớm thanh lý hợp đồng với anh chỉ sau 18 tháng vì án cấm thi đấu do dính doping.